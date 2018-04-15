Пирог из ревеня с франжипаном

Кисло-сладкий ревень довольно редко используется хозяйками для создания кулинарных творений. Это очень несправедливо, ведь из него можно приготовить поистине уникальные блюда с неповторимым вкусом и ароматом. Стебли этого растения обогащены витаминами и полезными микроэлементами. Поэтому поедание блюд с ревенем приносит не только наслаждение, но и желаемую пользу организму.

Знакомим вас с чудесной и оригинальной идеей выпечки с ревенем и франжипаном. Пирог получается очень сочным, имеет удивительный пряный аромат и приятную кислинку. Не бойтесь экспериментов и обязательно приготовьте такое блюдо своим домочадцам. Ваши кулинарные эксперименты будут оценены ими по достоинству.

Поместить в кухонный комбайн пшеничную муку и половину миндальной муки, разрыхлитель и соль. Перемешивать массу до получения однородной консистенции. Добавить в сухие ингредиенты кусочки масла и раздавить их до размера с небольшую горошину.

Влить в емкость ледяную воду и хорошенько перемешать тесто до образования рассыпчатой структуры.

Перенести тесто на чистую поверхность и замесить. После того как тесто будет готово, его нужно обернуть пищевой пленкой и поместить в холодильник для охлаждения.

Как тесто будет подготовлено, можно приступать к приготовлению начинки франжипан. Для этого в посуду высыпать половину сахара и апельсиновую цедру. Сахар и апельсин тщательно перемешать, чтобы он пропитался ароматом цитруса.

В емкость с сахаром и цедрой высыпать вторую половину миндальной муки и универсальную муку. Добавить к ним сливочное масло, яйцо и экстракты. Смесь перемешать до однородности и поместить в холодильник.

Нарезать кусочками стебли ревеня и поместить в миску. Туда же добавить 50 г сахара. Перемешать ингредиенты.

На поверхность выложить подготовленное тесто. Сформировать из него круг диаметром 30 см и толщиной в 0,6 см.

На противень для выпекания положить пергамент. Подготовленное тесто выложить на противень и накрыть слоем начинки. Выкладывать начинку нужно равномерно, оставляя 1,5-3 см по краям. С помощью ложки распределить ревень с сахаром по поверхности.

Открытые края пирога свернуть так, чтобы на них не оставалось отверстий и трещин. Если этого не сделать, в процессе выпекания будет вытекать сочная начинка.

В это время в отдельной посуде взбить яйцо с водой. Аккуратно смазать смесью края выпечки. Сырые миндальные кольца распределить на открытой части пирога. Сверху его немного присыпать сахарным песком.

Разогреть духовку до 180 ˚С. После чего поместить в нее пирог с ревенем. Выпекать блюдо необходимо в течение 50-60 минут, пока края выпечки не приобретут золотистый цвет.

Перед подачей на стол пирог немного охладить. В качестве дополнения к блюду можно подать ванильное мороженое или сливки. Такое сочетание помогает раскрыться полностью вкусу блюда.