Сладкий промысел: в Беларуси начался сбор березового сока

Лесхозы Беларуси приступили к сбору березового сока. В этом сезоне планируют заготовить около 16 тысяч тонн полезного напитка. Кто и когда его сможет попробовать, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович

От 10 до 30 литров в сутки — столько сока в среднем можно получить от одной березы. Однако для этого подходит далеко не каждое дерево.

«Участки для подсочки березового сока выбираются экологически чистые. Нужно, чтобы эти участки находились подальше от дорог, от участков сельхозпользования, где вносятся удобрения и т.д. Подбираются березы не меньше 20 сантиметров (в диаметре — прим. ред.)», — пояснил ведущий инженер Стародорожского лесхоза Петр Чиж.

В старину березовый сок считали омолаживающим напитком. Поэтому его не только пили, но и умывались им.

В этом году добывать березовый сок начали почти на месяц позже. Причина — холодной март. Но сотрудники лесхоза все равно рассчитывают собрать 300 тонн. Они надеются, что резкого потепления не будет: при высокой температуре сок становится мутным.

Добывать березовый сок могут и местные жители. Для этого нужно получить специальное разрешение в лесхозе. Его дадут бесплатно. А вот за незаконный сочный промысел грозит штраф до шестисот долларов.

Лесничества продают сок сами или поставляют на плодоовощные заводы, где его очищают. Могут смешивать с яблочным, гранатовым и черничным, добавлять сахар и лимонную кислоту.

«В состав березового сока входят минеральные вещества. Он способствует очищению почек. Также березовый сок пьют мамочки в период грудного вскармливания детей», — отметила начальник цеха плодоовощного завода Дарья Тюникова.

Около 30% сока попадут на полки белорусских магазинов, остальное отправят на экспорт.

«Большой рынок сбыта у нас — Российская Федерация. Среди стран Европы — это Польша, Германия. И в Англию сок идет, во Францию», — рассказал начальник отдела сбыта плодоовощного завода Егор Дубовка.

Европейцы предпочитают березовый сок без добавок, даже без сахара. Чтобы напиток не портился в пути, стеклянные бутылки стерилизуют. Срок годности при этом увеличивается до двух лет.

В старину березовый сок считали омолаживающим напитком. Поэтому его не только пили, но и умывались им.

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