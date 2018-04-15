Рецепт дня: запечённый батат

326 calories

Запечённый батат

Рецепт от шеф-повара ресторана Burger & Pizzetta Били Шабани. Запечённый батат СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 326 ккал

Ингредиенты

Батат 1 кг Кешью 600 г Кукуруза (консервированная) 160 г Авокадо 120 г Соус (понзу) 20 г Масло (оливковое) 20 мл Базилик 12 г Чеснок 12 г Имбирь (сок) 12 мл Мята 8 г Лайм (сок) 4 мл Орехи (фисташки) 4 г Укроп 4 г Кинза 4 г Приготовьте соус: измельчите в блендере 600 г кешью, 12 г чеснока, 12 мл имбирного фреша, 4 л сока лайма, 4 г мяты и 4 г базилика до однородной консистенции.

Батат хорошо вымойте, разрежьте пополам и заверните в фольгу, добавив оливковое масло. Запеките до готовности при температуре 180 градусов.

Запечённый батат выложите на тарелку, полейте веганским соусом с кешью, сверху добавьте зёрна кукурузы и авокадо, нарезанный на равные кубики среднего размера.

Украсьте зеленью, заправленной соусом понзу, и посыпьте фисташками.

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