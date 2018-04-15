Что приготовить из консервированного тунца

Наверняка у каждой хозяйки в запасе есть баночка-другая каких-то консервов на случай прихода гостей или непредвиденных обстоятельств. Частенько продуктом в жестянке является тунец — в масле или в собственном соку. Если вам не всегда удается правильно его применить или ваши рецепты вам уже поднадоели, предлагаем расширить горизонты возможностей этой неприхотливой рыбы.

Начнем, пожалуй, с горячего сэндвича с тунцом, сыром и красным луком. Этот рецепт опробовала и разместила в своем микроблоге кулинарный фотограф Ольга Яворская . Ингредиенты: 1 маленькая баночка (125 г) консервированного тунца в воде или в масле четвертинка маленькой сладкой фиолетовой луковицы 2 ст.л. майонеза 4 ломтика тостового хлеба 4 больших тонких ломтика хорошо плавящегося сыра средней твердости 20 г сливочного масла соль и молотый черный перец по вкусу маринованные или соленые огурцы для подачи Приготовление: 1. Лук режем очень-очень мелкими кубиками. В плошке слегка разминаем вилкой консервированный тунец (без масла или воды). Добавляем лук, солим и перчим по вкусу, добавляем майонез и перемешиваем. 2. Два ломтика хлеба слегка смазываем сливочным маслом. Кладем хлеб маслом вниз на холодную большую сковороду. Распределяем на ломтиках хлеба салат из тунца. Сверху кладем сыр, по 2 ломтика на сэндвич. Оставшиеся два ломтика хлеба смазываем оставшимся сливочным маслом. Закрываем этими ломтиками сэндвичи, укладывая их маслом вверх. 3. Ставим сковороду на средний огонь. Готовим пару минут, до золотистого цвета хлеба. Очень аккуратно переворачиваем сэндвичи. Прижимаем сэндвичи к сковороде большой широкой лопаткой. Готовим еще пару минут, пока сыр не расплавится, а нижняя сторона сэндвича не зарумянится. Снимаем сэндвичи на доску, оставляем на пару минут. Разрезаем сэндвичи диагонально большим ребристым ножом. Подаем с четвертинками маринованного огурца.

Говоря о рецептах с тунцом, нельзя обойти известный всем салат «Нисуаз». Он родом из Ниццы. Изначально не имел такого разнообразия продуктов в своем составе и готовился исключительно с анчоусами. Идеологи французской кухни выделяют три варианта подачи салата — «простая» (с анчоусами), «регулярная» (с консервированным тунцом) и «премиум» (со слегка обжаренным свежим тунцом). Рецептов салата" Нисуаз" множество, фудблогер Елена Тян предлагает самый распространенный вариант — с консервированным тунцом. Ингредиенты (на 2 порции): 8 шт мелкого молодого картофеля (или 2 шт средних) 150 гр спаржевой фасоли 2 шт куриных яиц 8 шт помидоров черри 180 гр консервированного тунца 10 шт черных оливок 2 щедрой горсти салатных листьев (ромэн, латук, молодой шпинат и др.) Заправка: 2 ч л винного уксуса 1 ч л дижонской горчицы 4 ст л оливкового масла соль свежемолотый черный перец измельченная зелень петрушки Приготовление: 1. Картофель помыть, отварить «в мундире» в кипящей воде до мягкости. Фасоль отварить в течение 5 минут в кипящей воде, затем воду слить и облить фасоль ледяной водой (это сохранит яркий зеленый цвет). Яйца сварить вкрутую. Салатные листья хорошо вымыть, выложить на чистое полотенце и обсушить. 2. Приготовить заправку. В чаше смешать оливковое масло, винный уксус, горчицу, добавить соль, свежемолотый черный перец и мелко порезанную зелень петрушки. Хорошо перемешать. 3. В большую чашу сложить листья салата, порезанные на крупные кусочки картофель, помидоры черри, оливки и стручки фасоли. Добавить заправку и аккуратно перемешать. Разложить на тарелки, затем распределить на две порции консервированный тунец и добавить две половинки куриного яйца.

Фудблогер Эмма Матевосян предлагает добавить к тунцу любимые макаронные изделия (в данном случае это паста кастелане). В таком виде блюдо наверняка понравится детям, да и сможет стать полноценным обедом. Ингредиенты (на 2 персоны): 250 гр пасты кастелане или конкилье 2 яйца 5 листьев свежей капусты 150 гр консервированного тунца 5 стручков зеленого лука желтый сыр, оливковое масло, соль и перец по вкусу Приготовление: 1. Сварить яйца в крутую. 2. Сварить пасту в подсоленной воде. 3. Нарезать 3 капустных листа и зеленый лук. 4. Смешать пасту, зеленый лук, листья свежей капусты и кусочки тунца, заправить оливковым маслом, перцем и солью. 5. Переложить все в 2 капустных листа, сверху положить яйца порезанные на четвертинки и натереть сыр на мелкой терке.

Блогер Марина придумала свой вариант салатика из тунца и рекомендует подавать его с поджаренными тостами. Ингредиенты (на 3 порции): тунец в собственном соку консервированный — 1 банка помидоры — 2 шт сладкий перец 1 шт огурцы 2 шт 50 грамм сыра любого твёрдого пучок базилика Для заправки: смешать подсолнечное масло (2 столовые ложки) с лимонным соком (1 столовая ложка), приправой для салата и солью. Приготовление: Размять вилкой в салатнике банку консервированного тунца кусочками в собственном соку, предварительно слив сок. Добавить нарезанные помидоры, сладкий перец, огурцы, сыр и пучок базилика. Заправить и подавать к столу.

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