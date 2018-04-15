Березовый сок: как собрать и хранить

Во времена, когда трава была зеленее, а солнце светило ярче, самым популярным напитком были натуральные соки в 3-х литровых банках. Особым спросом пользовался березовый сок. Он был одним из самых дешевых соков, к тому же напиток считался одним из лучших природных средств для улучшения обмена веществ и для лечения и профилактики определенных заболеваний. Сок производился в промышленных масштабах и купить его можно было в любом магазине. Сейчас найти в продаже упаковку настоящего березового сока большая редкость. Поэтому единственный верный способ достать этот чудодейственный эликсир — собрать его самому. Лучшим временем для сбора березового сока является ранняя весна. Сегодня мы расскажем о том, как правильно собирать березовый сок и как его лучше хранить.

Период сбора

Оптимальным временем сбора считается период начала активного сокодвижения, когда на деревьях начинают набухать почки. Завершается сезон сбора с началом распускания первых листьев.

Выбор дерева

Вкусным и лечебным соком обладают старые деревья. Сок молодых деревьев не такой насыщенный. Кроме того, сбор сока из молодых деревьев может привести к тому, что дерево погибнет. Поэтому для сбора рекомендуется выбирать деревья с толщиной ствола от 20 до 30 см. с хорошо развитой кроной.

Объем сока

В среднем с березы можно получить 2—3 литра сока в сутки. Однако не рекомендуется брать больше 1 литра сока в сутки с одного дерева. Также стоит помнить, что в процессе сбора количество выделяемого сока будет сокращаться. Если вы не набрали необходимого количества сока, а уровень его выделения значительно упал, замажьте прорезь и перейдите на другое дерево.

Сбор сока

На расстоянии примерно 20 см. от земли в стволе необходимо проделать отверстие: небольшой поперечный надрез глубиной около 3–4 см. с небольшим наклоном вниз. Чтобы после сбора сока дерево могло быстро восстановиться, для создания отверстия лучше всего использовать длинный гвоздь и плоскогубцы. С помощью них в стволе проделывается одно или несколько отверстий. В прорези необходимо вставить трубочки и подставить под них емкость для сбора сока.

Восстановление дерева

После того как сок собран, прорезь замазывают воском, садовым варом, затыкают мхом или другой естественной пробкой. Такая пробка защищает ствол от проникновения бактерий, которые могут нести дереву серьезный урон.

Хранение сока

Березовый сок в чистом виде не рекомендуется хранить в холодильнике больше 2-3 суток. Для более длительного хранение сок необходимо законсервировать: добавить сахар, довести сок до кипения, перелить в пастеризованную банку, добавить 1/2 чайной ложки лимонной кислоты и закатать банку металлической крышкой. Хранить консервированный березовый сок следует в темном, прохладном месте.