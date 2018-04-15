Рис с овощами

Подавайте в горячем виде!

Ингредиенты

Кабачок 1 шт.

Болгарский перец 1 шт.

Рис 2 стакана

Помидоры в собственном соку 800 г Морковь 1 шт.

Брокколи 100 г Горошек зеленый 80 г Фасоль стручковая 60 г Масло оливковое 2 ст.л.

Чеснок 1-2 зубчика

Петрушка пучок

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Обжарьте на оливковом масле измельченный чеснок, нарезанный репчатый лук, болгарский перец и кабачки, морковь, брокколи и зеленую стручковую фасоль.

Количество персон4 чел Немного прожарьте и добавьте зеленый горошек.

Влейте полстакана кипяченой воды и дайте половине жидкости выпариться.

Отварите до полуготовности рис и добавьте его к овощам. Посолите и добавьте немного молотого черного перца.

Посыпьте сверху измельченной петрушкой и тушите 5-7 минут.

Добавьте помидоры, заранее очищенные от кожицы. Потушите до готовности.

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