Рис с овощами 

Подавайте в горячем виде!
Ингредиенты
Кабачок 1 шт.
Болгарский перец 1 шт.
Рис 2 стакана
Помидоры в собственном соку 800 г Морковь 1 шт.
Брокколи 100 г Горошек зеленый 80 г Фасоль стручковая 60 г Масло оливковое 2 ст.л.
Чеснок 1-2 зубчика
Петрушка пучок
Соль по вкусу
Черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
Обжарьте на оливковом масле измельченный чеснок, нарезанный репчатый лук, болгарский перец и кабачки, морковь, брокколи и зеленую стручковую фасоль.
Количество персон4 чел Немного прожарьте и добавьте зеленый горошек.
Влейте полстакана кипяченой воды и дайте половине жидкости выпариться.
Отварите до полуготовности рис и добавьте его к овощам. Посолите и добавьте немного молотого черного перца.
Посыпьте сверху измельченной петрушкой и тушите 5-7 минут.
Добавьте помидоры, заранее очищенные от кожицы. Потушите до готовности.
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