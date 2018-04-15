Печеный картофель

Готовим печеный картофель с сыром и беконом. Очень вкусно!

Ингредиенты

Яйца 2 шт.

Картофель средний 4 средние

Соль морская крупная 50 г Масло сливочное 25 г Лук репчатый крупный 1 шт.

Бекон 4 тонкие полоски

Молоко 4 ст.л.

Сыр швейцарский 100 г Лук зеленый 4 пера

Сметана 4 ст.л.

Соль по вкусу

Перец болгарский по вкусу

Способ приготовления

Итак, для начала нужно разогреть духовку до 180 °С. Картофель тщательно вымыть, обсушить. В небольшую форму для выпечки всыпать морскую соль, положить картофель. Запекать в духовке 1 ч, затем картофель достать и дать остыть. Духовку не выключать.

Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

Лук очистить и измельчить. Бекон нарезать небольшими кусочками. Сыр натереть на терке. Зеленый лук вымыть, обсушить и измельчить.

Разогреть в сковороде масло, положить бекон и готовить до образования шкварок, 6 мин. Добавить репчатый лук, готовить еще 4 мин. Снять с огня и дать остыть.

На каждой картофелине сделать горизонтальный срез толщиной примерно 1,5 см. Аккуратно вынуть мякоть, переложить ее в миску. Кожуру сохранить.

Влить в миску с картофелем молоко, размять картофель в пюре, добавить лук с беконом, зеленый лук и половину тертого сыра. Отделить белки от желтков.

Ввести в картофельную смесь желтки и сметану, посолить и перемешать. Белки взбить в пену и постепенно добавить в пюре, аккуратно при этом перемешивая.

Разложить получившуюся смесь в запеченную картофельную кожуру, посыпать оставшимся сыром. Вернуть в духовку на 10 мин.

И можно подавать к столу!