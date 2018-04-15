Ещё
Печеный картофель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Печеный картофель 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Готовим печеный картофель с сыром и беконом. Очень вкусно!
Ингредиенты
Яйца 2 шт.
Картофель средний 4 средние
Соль морская крупная 50 г  Масло сливочное 25 г  Лук репчатый крупный 1 шт.
Бекон 4 тонкие полоски
Молоко 4 ст.л.
Сыр швейцарский 100 г  Лук зеленый 4 пера
Сметана 4 ст.л.
Соль по вкусу
Перец болгарский по вкусу
Способ приготовления
Итак, для начала нужно разогреть духовку до 180 °С. Картофель тщательно вымыть, обсушить. В небольшую форму для выпечки всыпать морскую соль, положить картофель. Запекать в духовке 1 ч, затем картофель достать и дать остыть. Духовку не выключать.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
Лук очистить и измельчить. Бекон нарезать небольшими кусочками. Сыр натереть на терке. Зеленый лук вымыть, обсушить и измельчить.
Разогреть в сковороде масло, положить бекон и готовить до образования шкварок, 6 мин. Добавить репчатый лук, готовить еще 4 мин. Снять с огня и дать остыть.
На каждой картофелине сделать горизонтальный срез толщиной примерно 1,5 см. Аккуратно вынуть мякоть, переложить ее в миску. Кожуру сохранить.
Влить в миску с картофелем молоко, размять картофель в пюре, добавить лук с беконом, зеленый лук и половину тертого сыра. Отделить белки от желтков.
Ввести в картофельную смесь желтки и сметану, посолить и перемешать. Белки взбить в пену и постепенно добавить в пюре, аккуратно при этом перемешивая.
Разложить получившуюся смесь в запеченную картофельную кожуру, посыпать оставшимся сыром. Вернуть в духовку на 10 мин.
И можно подавать к столу!
Карельские вести: последние новости
Рождественская курица Фондю с рокфором Пикантный плов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова рассказала, какой Басков в постели34
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья58
Волочкова снялась голой на пляже199
7 вещей, которые нужно держать в секрете9
Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение