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Картофельные оладьи по-деревенски
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Картофельные оладьи по-деревенски 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт по-настоящему вкусных драников. Готовим вместе!
Ингредиенты
Картофель 1 кг  мука 30 г  соль, перец по вкусу
сало 150 г  сметана 200 г  Способ приготовления
Сырой картофель нужно очистить и натереть на терке. Добавьте к нему соль и перемешайте.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская
Важно! Если картофель дал много сока, его нужно отжать.
Чтобы оладьи быстро не темнели, добавьте ложечку сметаны.
Если картофель слишком водянистый, добавьте немного муки.
Ложкой выкладывайте массу на сильно разогретую сковороду в растопленный жир (сало)
Обжарьте драники с обеих сторон до образования золотистой корочки.
Подавайте к драникам сметану или холодное молоко.
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