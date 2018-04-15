Запеканка из цветной капусты 

Готовим вкусную и полезную запеканку
Ингредиенты
цветная капуста 500 г яйца 2 шт.
сливки 200 мл чеснок 2 зубчика
горчица 1 ст.л.
соль по вкусу
прованские травы по вкусу
паприка по вкусу
твердый сыр 100 г Способ приготовления
Цветную капусту отварить до готовности, разделить на соцветия и поместить в жаропрочную прямоугольную форму.
Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Смешать яйца, сливки, раздавленный чеснок, горчицу, соль, прованские травы и паприку. Залить соусом капусту, посыпать тертым сыром. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до золотистого цвета.
Фото: thinkstock