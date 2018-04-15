Запеканка из цветной капусты

Готовим вкусную и полезную запеканку

Ингредиенты

цветная капуста 500 г яйца 2 шт.

сливки 200 мл чеснок 2 зубчика

горчица 1 ст.л.

соль по вкусу

прованские травы по вкусу

паприка по вкусу

твердый сыр 100 г Способ приготовления

Цветную капусту отварить до готовности, разделить на соцветия и поместить в жаропрочную прямоугольную форму.

Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко

Смешать яйца, сливки, раздавленный чеснок, горчицу, соль, прованские травы и паприку. Залить соусом капусту, посыпать тертым сыром. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до золотистого цвета.

Фото: thinkstock