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Запеканка из цветной капусты
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Запеканка из цветной капусты 

Карельские вести 2 часа назад
Готовим вкусную и полезную запеканку
Ингредиенты
цветная капуста 500 г  яйца 2 шт.
сливки 200 мл  чеснок 2 зубчика
горчица 1 ст.л.
соль по вкусу
прованские травы по вкусу
паприка по вкусу
твердый сыр 100 г  Способ приготовления
Цветную капусту отварить до готовности, разделить на соцветия и поместить в жаропрочную прямоугольную форму.
Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко
Смешать яйца, сливки, раздавленный чеснок, горчицу, соль, прованские травы и паприку. Залить соусом капусту, посыпать тертым сыром. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать до золотистого цвета.
Фото: thinkstock
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