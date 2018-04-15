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Вареный картофель
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Вареный картофель 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Рецепт вареного картофеля с маслом и зеленью
Ингредиенты
картофель 1 кг  сливочное масло 100 г  зелень петрушки и укропа пучок
соль по вкусу
Способ приготовления
Картофель промыть, очистить от кожуры, поместить в холодную воду. Затем холодную воду слить, залить картофель кипятком и посолить. Уровень воды должен быть чуть выше верхнего слоя картофеля.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняУкраинская
Варить под крышкой на умеренном огне около 20 минут (готовность проверить вилкой). Отвар слить. Картофель обсушить в кастрюле при слабом нагреве, сняв крышку, добавить сливочное масло, посыпать мелко нарезанной зеленью и сразу же подавать на стол.
Фото: thinkstock
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