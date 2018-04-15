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Рождественская курица
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Рождественская курица 

Карельские вести 1 час назад
Вкусная и ароматная курица с картофелем и луком!
Ингредиенты
Майонез 1 пачка
Чеснок 2 зуб.
Специи, перец, кориандр по-вкусу
Соль по-вкусу
Картофель 3 шт  Лук репчатый 1 шт  Курица 1 шт  Способ приготовления
Готовим соус для курицы: смешиваем майонез, соль, приправы, перец, чесночок. Этим соусом нужно обмазать нашу курицу.
Количество персон6 чел  Выкладываем на противень картошку, слой лука и курицу в соусе.
Отправляем в духовку на 1 ч 15 минут примерно при 180 -200 градусах.
Готовим до ароматной хрустящей корочки!
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