Рождественская курица

Вкусная и ароматная курица с картофелем и луком!

Ингредиенты

Майонез 1 пачка

Чеснок 2 зуб.

Специи, перец, кориандр по-вкусу

Соль по-вкусу

Картофель 3 шт Лук репчатый 1 шт Курица 1 шт Способ приготовления

Готовим соус для курицы: смешиваем майонез, соль, приправы, перец, чесночок. Этим соусом нужно обмазать нашу курицу.

Количество персон6 чел Выкладываем на противень картошку, слой лука и курицу в соусе.

Отправляем в духовку на 1 ч 15 минут примерно при 180 -200 градусах.

Готовим до ароматной хрустящей корочки!