Рождественская курица 

Вкусная и ароматная курица с картофелем и луком!
Ингредиенты
Майонез 1 пачка
Чеснок 2 зуб.
Специи, перец, кориандр по-вкусу
Соль по-вкусу
Картофель 3 шт Лук репчатый 1 шт Курица 1 шт Способ приготовления
Готовим соус для курицы: смешиваем майонез, соль, приправы, перец, чесночок. Этим соусом нужно обмазать нашу курицу.
Количество персон6 чел Выкладываем на противень картошку, слой лука и курицу в соусе.
Отправляем в духовку на 1 ч 15 минут примерно при 180 -200 градусах.
Готовим до ароматной хрустящей корочки!