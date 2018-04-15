Сок лимона: преимущества для тех, кто употребляет его утром

Лимон, король цитрусовых, с древних времен ценится за многочисленные полезные свойства. Он был обнаружен в Азии, где сегодня используется как антисептическое и средство против ревматизма. Из него делают также эфирное масло. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, в чем польза лимона. Лимон — это кладезь аскорбиновой кислоты, калия, магния, кальция и витаминов. Обладает бактерицидным и антисептическим свойством, облегчает выработку белых кровяных клеток и укрепляет иммунитет. Он освежает, успокаивает и способствует детоктикации, борется с высоким кровяным давлением и ревматизмом, является стимулятором для желудка, печени и поджелудочной. Лимон широко используют в косметологии. Из него делают маски для кожи, сок добавляют в воду для ополаскивания волос и ванночек для ногтей. Как известно, красота исходит изнутри. Поэтому, чтобы быть красивой, нужен здоровый организм и, безусловно, уход за собой. В этом и поможет нам лимон. Специалисты советуют употреблять его с утра. Добавляйте сок лимона в воду. Это поможет организму выводить токсины, которые отравляют наш организм. Это не только улучшит самочувствие, но и придаст здоровый вид коже. Волокна пектина, которые содержатся в лимоне, отлично борются с голодом, что очень полезно для нашей фигуры. Вот почему множество диет включает в себя этот цитрусовый компонент. Лимон улучшает пищеварение, стимулирует выработку желчи и унимает изжогу. Этот цитрусовый плод является природным мочегонным средством. На протяжении дня пейте достаточно жидкости, это поможет изгнать токсины и стимулировать диурез. Лимон — замечательное средство для укрепления иммунитета. Особенно в холодную пору, когда легко простудиться, подхватить вирус гриппа, организм нуждается в поддержке. Зимой это один из главных фруктов, который природа подарила нам для укрепления здоровья и красоты. Долька лимона или вода с лимонным соком избавит от неприятного запаха и привкуса во рту. Ранее эксперты рассказали о пользе сока лимона от ОРВИ.