Фондю с рокфором 

Фондю (от французского fondue — «плавленый») — это соус, основу которого составляет сыр одного или двух сортов с добавлением целого ряда ингредиентов: белого вина, крахмала, специй.
Ингредиенты
сыра грюйер 1,6 кг сыр рокфор (или дор блю) 250 г мука 1-2 ст. л багет 1 шт. (нарезать крупными кубиками, подсушить в духовке)
болгарский перец 2 крупных
брокколи 1 пакет (0,5 кг)
лимонный сок по вкусу
Способ приготовления
Подготовьте все ингредиенты для фондю: два сорта сыра, чеснок, белое вино и муку.
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Сотейник с толстым дном смажьте сливочным маслом, положите зубчик чеснока: теперь к приготовлению все готово!
Натрите твердые сыры на терке, мягкий рокфор нарежьте кусочками. Выложите сыр в сотейник, влейте белое вино и поставьте на огонь.
Сыр начнет медленно плавиться. В этот момент вам понадобится венчик.
Помешивая венчиком, разогрейте сыр на огне до образования однородной массы, добавьте обжаренную муку и еще раз тщательно перемешайте.
Перелейте горячий сырный соус в посуду для фондю и поставьте на горелку.
Овощи обжарьте на растительном масле 3-4 минуты (картофель можно заранее отварить), выложите на тарелку. Бекон слегка подрумяньте.
Раздайте гостям вилочки, чтобы накалывать угощение, и наслаждайтесь вкусом фондю!