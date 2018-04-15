Фондю с рокфором

Фондю (от французского fondue — «плавленый») — это соус, основу которого составляет сыр одного или двух сортов с добавлением целого ряда ингредиентов: белого вина, крахмала, специй.

Ингредиенты

сыра грюйер 1,6 кг сыр рокфор (или дор блю) 250 г мука 1-2 ст. л багет 1 шт. (нарезать крупными кубиками, подсушить в духовке)

болгарский перец 2 крупных

брокколи 1 пакет (0,5 кг)

лимонный сок по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте все ингредиенты для фондю: два сорта сыра, чеснок, белое вино и муку.

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Сотейник с толстым дном смажьте сливочным маслом, положите зубчик чеснока: теперь к приготовлению все готово!

Натрите твердые сыры на терке, мягкий рокфор нарежьте кусочками. Выложите сыр в сотейник, влейте белое вино и поставьте на огонь.

Сыр начнет медленно плавиться. В этот момент вам понадобится венчик.

Помешивая венчиком, разогрейте сыр на огне до образования однородной массы, добавьте обжаренную муку и еще раз тщательно перемешайте.

Перелейте горячий сырный соус в посуду для фондю и поставьте на горелку.

Овощи обжарьте на растительном масле 3-4 минуты (картофель можно заранее отварить), выложите на тарелку. Бекон слегка подрумяньте.

Раздайте гостям вилочки, чтобы накалывать угощение, и наслаждайтесь вкусом фондю!