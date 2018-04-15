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Пикантный плов
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Пикантный плов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Готовим пикантный плов с креветками и лаймом
Ингредиенты
обыкновенный длиннозернистый белый рис 1 чашка
лайм 2 шт.
растительное масло 1 ч. ложка
средняя головка лука 1 шт. (порезать кубиками)
желтый перец 1 шт. (порезать кубиками)
вода 1/2 чашки
спаржа 450 г (очистить и порезать кусочками 2–2,5 см)
очищенные проваренные креветоки 450 г  Способ приготовления
Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне
1. В 2-литровой кастрюле отварите рис согласно инструкции на упаковке.
2. Тем временем натрите с лайма 2 ч. ложки цедры и выдавите 2 ч. ложки сока. В сковороде с антипригарным покрытием тушите лук и перец на среднем огне в течение 6–8 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем влейте воду и добавьте спаржу, прибавьте огонь и готовьте 3 минуты. После этого добавьте креветки и тушите еще 2–3 минуты — до тех пор, пока у спаржи не образуется нежная хрустящая корочка и не поджарятся креветки.
3. Добавьте рис, цедру, сок лайма и тщательно все перемешайте. Украсьте блюдо дольками лайма.
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