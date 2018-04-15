Пикантный плов

Готовим пикантный плов с креветками и лаймом

Ингредиенты

обыкновенный длиннозернистый белый рис 1 чашка

лайм 2 шт.

растительное масло 1 ч. ложка

средняя головка лука 1 шт. (порезать кубиками)

желтый перец 1 шт. (порезать кубиками)

вода 1/2 чашки

спаржа 450 г (очистить и порезать кусочками 2–2,5 см)

очищенные проваренные креветоки 450 г Способ приготовления

Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне

1. В 2-литровой кастрюле отварите рис согласно инструкции на упаковке.

2. Тем временем натрите с лайма 2 ч. ложки цедры и выдавите 2 ч. ложки сока. В сковороде с антипригарным покрытием тушите лук и перец на среднем огне в течение 6–8 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем влейте воду и добавьте спаржу, прибавьте огонь и готовьте 3 минуты. После этого добавьте креветки и тушите еще 2–3 минуты — до тех пор, пока у спаржи не образуется нежная хрустящая корочка и не поджарятся креветки.

3. Добавьте рис, цедру, сок лайма и тщательно все перемешайте. Украсьте блюдо дольками лайма.