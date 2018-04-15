Фаршированные яйца

Простой рецепт фаршированных яиц. Готовим вместе с «Домашний Очаг»!

Ингредиенты

крабовые палочки 1 пачка

яйца 10 шт.

консервированная кукуруза 1 банка

зелень по вкусу

майонез 100 г соль по вкусу

Способ приготовления

Вареные яйца очистить и разрезать вдоль напополам, вынуть желтки и положить их на отдельную тарелку.

Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко

Для приготовления начинки, нужно мелко порезанные крабовые палочки, добавить кукурузу и порубленную зелень.

Смешать с желтками, посолить и заправить майонезом.

Полученную массу выложить в половинки белков и украсить зеленью.