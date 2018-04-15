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Фаршированные яйца
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Фаршированные яйца 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт фаршированных яиц. Готовим вместе с «Домашний Очаг»!
Ингредиенты
крабовые палочки 1 пачка
яйца 10 шт.
консервированная кукуруза 1 банка
зелень по вкусу
майонез 100 г  соль по вкусу
Способ приготовления
Вареные яйца очистить и разрезать вдоль напополам, вынуть желтки и положить их на отдельную тарелку.
Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко
Для приготовления начинки, нужно мелко порезанные крабовые палочки, добавить кукурузу и порубленную зелень.
Смешать с желтками, посолить и заправить майонезом.
Полученную массу выложить в половинки белков и украсить зеленью.
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