Цельнозерновые крупы: в чем их польза для здоровья?

Овощные супы и цельнозерновые каши — действительно самые полезные блюда и должны составлять основу нашего рациона. Вот только не все крупы полезны, хоть и кажутся таковыми. Представляем вам топ-лист самых полезных круп и псевдокруп, которые могут оздоровить организм, улучшить состояние кожи и помочь нормализовать вес.

Цельнозерновые крупы

Для начала важно понять, почему одна и та же крупа может быть диетическим продуктом, а может нести в себе одни калории без пользы для здоровья. Все дело в обработке. Цельнозерновые крупы содержат оболочку, значит, богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Но большинство круп на полках магазинов — шлифованные, то есть лишенные оболочки, а следовательно, и полезных свойств. В лучшем случае они не принесут пользы организму, а в худшем — могут стать одной из причин набора веса, ухудшения пищеварения и других проблем. Поэтому если вы решили встать на путь здорового образа жизни, то научитесь на любой этикетке находить слово «цельнозерновой».

Мы привыкли к ржаной муке, но в некоторых магазинах здорового питания можно найти кашу из цельнозерновой ржи. Она содержит глютен, так что не подходит людям с непереносимостью этого белка, но если таких проблем у вас нет, то обязательно попробуйте это блюдо. Рожь богаче других круп на полезные вещества, содержит в 4 раза больше клетчатки, чем цельнозерновая пшеница, и покрывает дневную норму взрослого человека в железе. Не спешите бежать за ржаным хлебом в магазин, потому что для его выпечки используются обработанные и шлифованные зерна. Можно купить цельнозерновую ржаную муку для домашней выпечки.

Ячмень

Это не самый популярный злак, и очень зря. Из ячменя делаются перловая и ячневая крупа. Перловка — это шлифованные зерна, а ячневая — чаще всего цельнозерновая. В ячке содержатся витамины группы В, витамин А, кальций, фосфор, йод и клетчатка. Эта крупа помогает снизить уровень холестерина в крови, используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, помогает справиться с внутренними воспалениями.

Пшенка

Эта крупа производится из проса и содержит витамины группы В, железо, магний, марганец. Пшенка помогает в профилактике некоторых раковых заболеваний, в том числе рака груди, развития камней в желчном пузыре, а также способствует регенерации тканей организма.

Коричневый рис Многие худеющие считают рис диетическим продуктом. Но белый шлифованный рис практически не содержит полезных веществ, только крахмал, который наоборот может привести к набору лишних килограммов. Шлифовка забирает из риса около 75% витаминов, минералов и антиоксидантов. Полезным являются только коричневый или дикий рис. Это источник не только клетчатки, но и магния, марганца, селена, фосфора, витаминов группы В и клетчатки. Красный и черный рис тоже относятся к цельнозерновым вариантам.

Овсянка

Если не есть овсянку каждый день, то даже из этой простой каши можно извлечь пользу. Только покупать следует обычную крупу, не быстрого приготовления. Овсянка нормализует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет. Проблемы с этой крупой возникают в тех случаях, если ей злоупотреблять. В этом случае у организма будут проблемы с усваиванием некоторых витаминов и минералов. Крупы лучше чередовать в течение недели.

Гречка, киноа, амарант

Это три родственных псевдокрупы (они являются семенами), которые являются настоящими суперфудами. Они богаты витаминами, минералами, улучшают работу кишечника, нормализуют многие показатели крови. Киноа содержит омега-3 жирные кислоты и полноценный белок, амарант тоже является хорошим источником белка, а гречка нормализует микрофлору кишечника.

Как употреблять крупы

Для того чтобы употреблять разные виды круп, но не соскучиться от одних и тех же блюд, экспериментируйте. Из круп можно делать каши на воде или молоке и добавлять к ним фрукты, ягоды, сухофрукты и орехи. Это может быть гарнир к мясным или рыбным блюдам. Крупы можно сочетать с овощами в горячих вегетарианских блюдах или добавлять в супы и салаты. А можно использовать цельнозерновую муку для домашней здоровой выпечки. Необычный вариант — замочить крупу на ночь, а утром смешать в блендере с фруктами или овощами для полезного смузи.