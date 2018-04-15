Какие древние русские блюда могут сильно удивить

Русская кухня в течение веков претерпела множество изменений. Многие блюда, которые были популярны у наших предков, сегодня вышли из обихода, и мы даже не подозреваем, что они когда-то существовали. Среди них есть и те, что могут сильно удивить современного россиянина.

Хлеб из сушеных камышей

Кто бы мог подумать, что когда-то из камышей делали муку! Для этого до начала цветения камыш извлекали из воды, резали на кусочки и высушивали на солнце.

Затем эти кусочки ели или размалывали в муку, из которой выпекали хлеб и другие изделия. Понятно, что практиковали это только самые бедные крестьяне, тем не менее, такое блюдо имеет место быть.

Салат из редьки с творогом и орехами

На Руси это блюдо готовили довольно часто. Правда, обычно его подавали к столу люди зажиточные.

Брали одну редьку среднего размера и натирали её на тёрке. Добавляли, если переходить на современные меры веса, примерно сто граммов творога, который предварительно смешивали с одной-двумя ложками сметаны.

Туда же клали одну-две ложки рублёных грецких орехов, мелко нарезанный зеленый салат и соль по вкусу. Миску, в которой подавали блюдо, также выстилали листьями капусты.

Пивной суп Как мы узнаем из «Поваренного календаря» за 1828 год, из пива в России XIX века варили суп. Для этого брали самое качественное пиво, смешивали его в половинной пропорции с виноградным вином, добавляли искрошенную лимонную корку, сахар, ставили на огонь и варили.

Когда суп был готов, туда добавляли еще яичные желтки, посыпали сахаром и корицей. Подавать на стол это кушанье, похожее вроде бы больше на десерт, чем на суп, как ни странно, следовало с белыми сухариками, обжаренными в коровьем масле.

Калужское тесто

Об этом странном и ныне давно забытом лакомстве вспоминает историк-москвовед Павел Гнилорыбов . Придумали его действительно в Калуге.

Брали чёрные сухари, размалывали в крошку и смешивали с сахарным сиропом и пряностями. Иногда клали различные добавки, например, апельсиновую цедру или кусочки шоколада. Вкус, видимо, получался своеобразный.

По словам писателя Бориса Зайцева, блюдо получалось «медвяно-мучнистое и вряд ли кому, кроме калужанина, могло бы понравиться». Но, видимо, у калужан оно действительно пользовалось огромной популярностью. Так, другой литератор, Глеб Успенский, в шутку именовал город Калугу «Тестоединском». В 1907 году там даже стал выходить сатирический журнал под названием «Калужское тесто».

Свекольный квас

Брали две небольшие свеклы, мыли их и чистили. Одну свеклу нарезали кружочками, вторую оставляли целой. Клали их в ёмкость (например, горшок), заливали водой и варили до готовности. Затем снимали с огня и ставили на три дня в теплое место.

По истечении третьих суток переставляли горшок в прохладное место, где содержимое настаивалось еще в течение 10-15 дней. Иногда добавляли в квас немного сахара, изюма и чёрный хлеб. Вкус у напитка получался в итоге своеобразный, но отменный. Кстати, на Руси свекольный квас часто использовали как средство от похмелья.