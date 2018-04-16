Американские власти отзывают из магазинов 200 млн яиц из-за сальмонеллы

Власти девяти американских штатов приняли решение об изъятии из продажи в общей сложности 200 млн куриных яиц из-за вспышки сальмонеллёза.

Как сообщается, изъятие продуктов коснётся магазинов и ресторанов из штатов Колорадо, Флорида, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Пенсильвания, Южная Каролина, Вирджиния и Западная Вирджиния.

На данный момент в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщают о 22 случаях заболевания сальмонеллёзом, пишет Лайф.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о вспышке этого заболевания в 20 штатах США.

Справка «СП»

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами и характеризующееся, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

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