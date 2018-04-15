Из магазинов США отзывают 200 миллионов яиц

Яйца отзывают после того, как люди столкнулись с острой кишечной инфекцией.

В девяти штатах США после того, как стало известно о вспышке инфекционного заболевания, в экстренном порядке отзывают свыше 200 миллионов яиц. Специалистами выявлен сальмонеллез.

По сведениям CNN, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, есть подтвержденная информация о 22 заболевших. Отмечается, что данные яйца подавали магазинах и ресторанах.

Так, отзывать яйца будут в Колорадо, Флориде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной Каролине, Пенсильвании, Южной Каролине, Вирджинии и Западная Вирджиния.

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