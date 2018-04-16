Продукт недели: телячий язык

5 интересных фактов В телячьем язычке, несмотря на маленький размер, содержится болшое количество полезных веществ. Язык содержит витамины B1, PP, B2, химические элементы — кальций, серу, магний, фосфор. Язык — диетическое лакомство, поэтому его рекомендуют при диетах. Кроме нежного вкуса он богат белками, в которых постоянно нуждается человеческий организм. Как правильно варить язык? Предварительно его хорошенько чистят и моют под проточной водой и варят около часа после закипания на маленьком огне. После того, как он сварится, его еще горячим обливают холодной водой, после этого легче снимается шкурка. В свое меню язык стоит ввести, если вы страдаете варикозным расширением вен, тромбофлебитом или атеросклерозом. Это вовсе не обязательно должен быть язык, это может быть и мясо ягненка. В нем практически нет холестерина, он прочистит кровеносные каналы и уплотнит стенки сосудов. Небольшой кусочек говяжьего языка способен восполнить суточный запас множества витаминов, необходимых для нормального развития организма. Специалисты рекомендуют включать его в рацион детям и будущим мамам. А у людей, страдающих сахарным диабетом, он способствует естественной выработке инсулина. Телячий язычок гриль Вам понадобится: язык отварной — 520 г масло растительное — 40 г соус горчичный — 80 г огурец свежий — 80 г капуста кимчи — 60 г лук маринованный — 40 г огурец соленый — 60 г сметана — 60 г перец чили запеченный — 40 г крем-бальзамик для украшения соль — по вкусу Приготовление: Отварной язык разделить на порционные кусочки, слегка смазать маслом. Посолить и обжарить на гриле. Сметану смешать с горчичным соусом, выложить соус на тарелки. Выложить обжаренные куски языка на соус. Украсить блюдо капустой кимчи, дольками соленого и свежего огурцов, маринованным луком и перцем. Перед подачей украсить блюдо штрихами крем-бальзамика. Приятного аппетита!