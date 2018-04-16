СМИ: В России планируют запретить производство и продажу сыроподобной продукции

Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», которые позволят запретить производство и продажу сыроподобной продукции.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что речь идёт о сырах, которые изготовлены не из молока, то есть содержат от 50 до 100% растительных жиров, хотя в магазинах продаются как сыры.

По имеющейся информации, в настоящий момент поправки проходят этап межведомственного согласования.

Издание добавляет, что понятия «сыроподобная продукция» пока нет ни в техрегламенте, ни в федеральных законах.