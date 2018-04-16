На прилавках Хабаровска — пальмовый сыр

Начальник отдела экспертизы продовольственных товаров Дальневосточной торгово-промышленной палаты Елена Радинкова о том, как хитрят производители продуктов.

Молоко на воде

Наш рынок наполнен продуктами, которые натуральными никак не назовешь. Более 60% сыра, который продается в стране, — фальсификат. Кроме того, на полках наших магазинов есть сливочное масло, йогурты, сгущенное молоко, которые производят с нарушениями технического регламента. Что такое фальсификат? Явлению есть определение. Если коротко, то это обман покупателя путем подделки продуктов в корыстных целях.

Все технические регламенты, выпущенные в последнее время на молочную, мясную, кондитерскую, рыбную продукцию, касаются только безопасности. Да, мы не отравимся фальсификатом, но и вряд ли принесем пользу своему здоровью, употребляя продукты, в которых вместо молочных жиров — растительные, в частности, пальмовое масло.

Причем новые требования становятся все мягче для производителя. Наказания же за некачественную продукцию такие мизерные, что предпринимателю легче заплатить штраф и снова производить фальсификат. Разберем, что такое молоко. Это продукт, полученный от одного или нескольких животных. И ничего больше! А если на пакете читаем, что там сухое молоко и вода? Это уже молочный напиток. Ибо нигде не написано, что восстановленное из порошка молоко — тоже молоко. Жирность нормального молока — от 4,5 до 6%. Однако регламентами предусмотрено молоко жирностью не только в один процент, но даже 0,5%! По сути, молоко сделали из воды, но это допустимо и законно. Иногда туда добавляют еще мел, кислое молоко нейтрализуют содой. Сухое молоко как компонент может присутствовать в молочных продуктах, но его не может быть в самом молоке. Часто производители вводят нас в заблуждение названиями продуктов. К примеру, сырки творожные. Но если внимательно почитать маркировку, там нет творога и в помине! Там — растительные жиры, заменители молочного жира — стало быть и именоваться продукт должен по-другому. Или, к примеру, майонез «Оливковый», а оливкового масла в нем нет. Это откровенный обман.

Как по маслу

Масло сливочное должно содержать исключительно молочные жиры. Традиционное — 82%, крестьянское — 72,5%. Все, что с содержанием жира ниже 50% — уже не масло. И тут тоже нередко происходит замена молочных жиров немолочными.

Иногда туда добавляют маргарин, но чаще все то же пальмовое масло. Импорт его с каждым годом увеличивается. Причем, если оно плохо очищенное, добавляют бактериальное обсеменение. Но даже если пальмовое масло очищено хорошо, оно все равно не сливочное. В растительном жире нет витаминов А, Д, в которых так нуждается наш организм.

Потребителю самому трудно определить, масло он купил или нет, выяснить это можно только в лаборатории. Из 26 недавно исследованных нами молочных продуктов только шесть оказались качественными, остальные — брак. Все они привезены к нам из других регионов. В частности, проверяли сливочное масло. Смотрим на маркировку, все в порядке, но чутье подсказывает: что-то не так. Маркировка словно сделана на ксероксе. Декларация есть. Стали искать в едином реестре налогоплательщиков предприятие, которое выпустило масло, оказывается, оно уже год, как закрылось.

Причем отозвать декларацию орган по сертификации, который ее зарегистрировал, не имеет права, даже зная, что предприятия больше не существует. Отозвать декларацию может только сам заявитель. Абсурд! А выдается она на серийное производство на три — пять лет.

Много претензий возникает к сгущенному молоку. Как оно теперь только не называется, но суть одна. Мягкое законодательство, бесконтрольность и желание быстро заработать приводят к тому, что молочные жиры в этом популярном продукте часто заменяют растительными. Причем в больших количествах. Но производители об этом скромно умалчивают.

Обман в дырочку

На российских прилавках большая часть сыра — вовсе не сыр. Основные признаки фальсификата — уменьшение содержания жира, увеличение количества воды, замена молочных белков соевым или пальмовым маслом, нарушение технологии созревания, использование консервантов и антибиотиков. Чтобы понять, сыр перед вами или нечто иное, посмотрите на цену. Давайте посчитаем, сколько должен стоить сыр.

Чтобы получить килограмм продукта, надо взять десять литров хорошего молока. Закупочная стоимость в среднем 250—300 рублей, не считая затрат на производство, заработную плату, транспортные расходы и т.д. То есть, сыр должен стоить минимум 500 рублей за килограмм. Все, что меньше — сомнительно!

К слову, эксперты дают такие же советы относительно стоимости сливочного масла, за настоящее придется отдать не меньше 500 рублей за килограмм, за творог — не меньше 400 рублей. Определить хороший сыр можно и визуально. Стоит посмотреть, как на разрезе располагаются глазки. Если они ровные, не рваные — значит, сыр прошел период созревания. Если они разного размера, с трещинами, то технология явно нарушена. Еще один признак недозревшего сыра — поскрипывание на зубах. Это говорит о разрушении молочных жиров. Иногда производители пишут, что сыр — диетический или лечебный. Сыр никогда не был ни тем, ни другим. Явная уловка, на которую ведутся любители разного рода диет. Конечно, прочитать упаковку, которая была на сыре, мы часто не можем — продается он, как правило, на развес. Но читать маркировку других продуктов просто обязаны. Технические регламенты на все продукты теперь есть в открытом доступе. Читайте их и будьте грамотными покупателями.