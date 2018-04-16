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Рецепт дня: «паста» из цукини с курицей
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Рецепт дня: «паста» из цукини с курицей 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
438 calories
«Паста» из цукини с курицей и мягким сливочным сыром
Нарежьте цукини тонкими пластинами, не толще 1-1,5 см. «Паста» из цукини с курицей и мягким сливочным сыром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 438 ккал
Ингредиенты
Цукини 2 шт. Курица (филе) 1 шт. Чеснок 2 зубчика Масло (растительное) 2-3 ст. л. Орегано (сушёный) 1 ч. л. Помидоры (черри) 200 г Бульон (куриный) 50 мл Сыр (крем чиз) 180 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Сыр (твёрдый тёртый) по вкусу
Нарежьте цукини тонкими продольными пластинами.
В сковороде разогрейте масло и выложите в него нарезанное куриное филе и измельчённый чеснок. Посолите, поперчите, добавьте орегано. Жарьте, помешивая, до изменения цвета.
Добавьте нарезанные четвертинками помидоры черри, перемешайте и влейте бульон. Тушите 2 минуты.
Затем сдвиньте куриное филе с овощами в сторону, на свободное место выложите крем чиз.
Перемешайте, добавьте пластины цукини. Ещё раз перемешайте и тушите 2 минуты. Перед подачей посыпьте тёртым сыром. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: „паста“ из цукини с курицей» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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