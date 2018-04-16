Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Участница проекта «Бешеная сушка» и постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская рассказала, что заказать на iHerb, и поделилась сбалансированным меню на день.

Завтрак

Омлет с овощами

Куриная грудка — 100 г Брокколи — 30 г Помидор — 30 г Кокосовое молоко — 20 мл Рисовая мука — 1 ст. л. Прованские травы Зелень

Яйца взбейте с добавлением кокосового молока и рисовой муки. Обжарьте на сухой сковороде. Для начинки обжарьте куриную грудку с овощами, зеленью и прованскими травами. Выложите на омлет и сложите наполовину. Готово!

Перекус

Тарт с творожным кремом

Для теста: Яйцо — 1 шт. Творог — 50 г Цельнозерновая мука — 70 г Отруби — 30 г Прованские травы Морская соль

Для начинки: Помидор — 1 шт. Яйцо — 1 шт. Творог — 100 г Травы Зелень Базилик Немного твердого сыра.

Яйцо взбейте с морской солью и прованскими травами. Добавьте творог, отруби, муку и хорошо перемешайте. Раскатайте тесто. Выложите в форму, сделав высокие бортики. Для начинки взбейте яйцо с творогом, травами и базиликом. Выложите на тесто. Сверху положите нарезанные кольцами помидоры, посыпьте сыром. Выпекайте при температуре 180 радусов.

Внимание! Порция рассчитана на 2 перекуса.

Фаршированный перец

Болгарский перец — 2 шт. Филе индейки — 100 г Булгур — 50 г Помидор — 1 шт. Лук — 30 г Специи Соль Чеснок Зелень

Перец очистите от сердцевины. Булгур отварите до полуготовности. Филе индейки и лук обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Смешайте с булгуром, рубленой зеленью и нафаршируйте перцы. Выложите в форму для запекания и залейте соусом из измельченного в блендере помидора, чеснока и зелени. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.

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Овощной салат с куриным филе

Куриное филе — 100 г Перец болгарский — 1 шт. Морковь — 30 г Огурец

Куриное филе и перец обжарьте на гриле. Остудите и нарежьте тонкими пластинами. Морковь натрите на крупной терке. Огурец очистите от кожуры и нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты и заправьте оливковым маслом.