Ещё
Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Участница проекта «Бешеная сушка» и постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская рассказала, что заказать на iHerb, и поделилась сбалансированным меню на день.
Завтрак
Омлет с овощами
Куриная грудка — 100 г Брокколи — 30 г Помидор — 30 г Кокосовое молоко — 20 мл Рисовая мука — 1 ст. л. Прованские травы Зелень
Яйца взбейте с добавлением кокосового молока и рисовой муки. Обжарьте на сухой сковороде. Для начинки обжарьте куриную грудку с овощами, зеленью и прованскими травами. Выложите на омлет и сложите наполовину. Готово!
Перекус
Тарт с творожным кремом
Для теста: Яйцо — 1 шт. Творог — 50 г Цельнозерновая мука — 70 г Отруби — 30 г Прованские травы Морская соль
Для начинки: Помидор — 1 шт. Яйцо — 1 шт. Творог — 100 г  Травы Зелень Базилик Немного твердого сыра.
Яйцо взбейте с морской солью и прованскими травами. Добавьте творог, отруби, муку и хорошо перемешайте. Раскатайте тесто. Выложите в форму, сделав высокие бортики. Для начинки взбейте яйцо с творогом, травами и базиликом. Выложите на тесто. Сверху положите нарезанные кольцами помидоры, посыпьте сыром. Выпекайте при температуре 180 радусов.
Внимание! Порция рассчитана на 2 перекуса.
Фаршированный перец
Болгарский перец — 2 шт. Филе индейки — 100 г  Булгур — 50 г Помидор — 1 шт. Лук — 30 г Специи Соль Чеснок Зелень
Перец очистите от сердцевины. Булгур отварите до полуготовности. Филе индейки и лук обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Смешайте с булгуром, рубленой зеленью и нафаршируйте перцы. Выложите в форму для запекания и залейте соусом из измельченного в блендере помидора, чеснока и зелени. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов.
Совет! На iHerb большой выбор витаминов, перекусов и добавок для адептов правильного питания. Я всегда заказываю протеиновые батончики Doctor’s Carbridiet, цельнозерновые крекеры Mary’s, хлебцы из черного риса, Omega 3 для здоровой кожи, волос, ногтей.
Овощной салат с куриным филе
Куриное филе — 100 г Перец болгарский — 1 шт. Морковь — 30 г  Огурец
Куриное филе и перец обжарьте на гриле. Остудите и нарежьте тонкими пластинами. Морковь натрите на крупной терке. Огурец очистите от кожуры и нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты и заправьте оливковым маслом.
BeautyHack.ru: последние новости
Эксперимент редактора: как я перестала есть за три часа до сна Вместо кофе: цикорий и еще 5 неожиданных напитков, который помогут взбодриться Худейте со вкусом: меню на пятницу от Натальи Кузьмич
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом65
Волочкова снялась голой на пляже216
Привычные продукты, которые лучше обходить стороной1
Седокова рассказала, какой Басков в постели74
Ким Кардашьян снова уличили в редактировании фото
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение