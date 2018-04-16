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5 новых уходов, которые действительно скрывают поры
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5 новых уходов, которые действительно скрывают поры 

Журнал ОК! 27 минут назад
Мы собрали новые средства, которые пусть и не сразу, но избавят вас от этой насущной проблемы.
Очищающий лосьон для лица Skin Oxygen, Biotherm
Серию Skin Oxygen создали специально для очищения кожи от повседневных загрязнений, которые мы не в силах контролировать. Причем, гелеобразный лосьон действует не только на поверхности, но и очищает закупоренные поры, а также помогает сделать их менее заметными. Приятный бонус для любителей всего натурального: 99% компонентов в составе лосьона имеют естественное происхождение.
Золотая маска-пленка «Обновление кожи», Skinlite
Если вы хотите получить заметный эффект здесь и сейчас, на помощь придет маска-пленка Skinlite. Новинка деликатно очищает эпидермис от токсинов, омертвевших клеток и излишков кожного себума, а еще сужает расширенные поры и выравнивает рельеф кожи за одно применение.
Очищающее масло POREfinist2 Sakura Refreshing, Shu Uemura
Знаменитое гидрофильное масло Shu Uemura с усовершенствованной формулой играючи удаляет стойкий макияж с помощью наимельчайших молекул, которые мгновенно проникают внутрь и так же быстро смываются, визуально сужая поры. Вишенка на торте — комплекс Yae‐Sakura в составе формулы — борется с самой причиной возникновения расширенных пор. Потому с каждым применением масла поры вместе с черными точками и жирным блеском постепенно исчезают.
Мягкая пенка для умывания, Weleda
Мягкая пенка очищает кожу очень бережно, не нарушая барьерные функции и гидролипидный баланс. Пенка идеально подходит для снятия макияжа, поскольку легко удаляет загрязнения. За обещанное сужение пор отвечает экстракт гамамелиса в составе, который, к тому же, еще и успокаивает кожу.
Гель для умывания Simply Clean, SkinCeuticals
Очищающий гель для умывания на основе аминокислот и комплекса активных ингредиентов (сульфоновая кислота (HEPES), экстракт алое, экстракт ромашки, масло апельсина) заметно освежает тусклый и неровный цвет лица, сглаживает поры и улучшает текстуру кожи. Подходит для нормальной, комбинированной и жирной кожи и легко смывает даже водостойкий макияж.
Главное фото: Biotherm
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