Еда, которая может спасти вам жизнь

Никто из нас не хочет, чтобы тот дом, в котором он планирует прожить длительное время, был построен кое-как и с использованием самых дешевых и недолговечных материалов. В то же время, если провести аналогию с человеческим телом, никто из нас не против заложить в несущую стену своего здоровья пару-тройку «камней» из фаст-фуда или разбавить фундамент иммунитета порцией алкоголя. Это все, конечно, слишком утрированно, но все-таки есть здравая мысль в том, чтобы рассматривать продукты питания в качестве стройматериалов своего здоровья. Сегодня мы подобрали для вас 10 таких «кирпичиков», каждый из которых по-своему положительно скажется на вашем самочувствии и долголетии.

— Фасоль —

Недавно Американский институт по изучению рака пришел к выводу, что фасоль находится на вершине списка продуктов, напрямую влияющих на долголетие человека. Ученые даже настаивают на том, чтобы бобовые культуры присутствовали в каждом приеме пищи, а банка с консервированной фасолью обязательно была наготове, если вдруг нет времени на долгое приготовление еды.

— Цельные зерна —

В ходе продолжительных наблюдений учеными было замечено, что люди, употребляющие в пищу цельные зерна, в том числе и в составе других продуктов, в среднем живут значительно дольше и снижают у себя риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения и инсульта. Это ли ни повод лишний раз проверить этикетку, чтобы удостовериться, что соотношение углеводов к граммам клетчатки составляло не больше пяти?!

— Куркума —

Эта специя обладает уникальными восстанавливающими свойствами, которые особенно ценны в послеоперационный период и во время лечения ревматоидного артрита. К тому же всего четверть чайной ложки куркумы в день позволит уменьшить вероятность возникновения болезней легких и мозга, а все благодаря особому пигменту куркумину в своем составе.

— Орехи —

Орехам совершенно точно требуется больше пиарщиков, которые могли бы повысить их популярность как продукта, ведь в них содержится так много антиоксидантов, что человечество теряет слишком много, не употребляя их в пищу. Добавьте к этому Омега-з жирные кислоты, перспективу снижения риска развития раковых опухолей и инсульта в два раза, а также просто приятный вкус того же грецкого ореха, и вы получите лишний десяток причин есть их везде и всегда.

— Семена льна —

Если вы находитесь в поиске группы фенольных соединений растительного происхождения под названием лигнаны, которая предотвращает образование раковых клеток, то вам совершенно точно стоит обратить внимание на семена льна. Именно в них лигнанов больше, чем в любых других продуктах на планете, но здесь есть свои тонкости. Дело в том, что льняное семя покрыто твердой оболочкой, которую перед употреблением вместе с сердцевиной нужно перемолоть, иначе продукт просто не будет перевариваться.

— Грибы —

В грибах содержатся такие уникальные питательные вещества, как, например, растительная аминокислота эрготионеи, способная замедлить гибель клеток. Примечательно, что таким уникальным сохраняющим свойством не может похвастать больше ни один представитель растительного царства.

— Зелень —

В зелени на одну калорию приходится больше питательных веществ, чем в любом другом продукте. Это особенно актуально, если вы придерживаетесь какой-то диеты с содержанием калорий, например, около 2000 ккал в день. Употребление в такой период зелени не только корректирует соотношение калорий к питательным веществам, но и с течением времени позволяет уменьшить риск возникновения сердечных приступов и инсультов на 20%.

— Красная капуста —

Не секрет, что растения из семейства крестоцветных содержат большое количество вещества сульфорафана, обладающего противораковым и антибактериальным эффектами. В том числе и за это мы так ценим брокколи и капусту, но, когда речь заходит о сравнении оказанного действия и потраченных средств, тут просто нет равных у красной капусты. В ней также почти в три раза больше антиоксидантов, чем в чернике, хотя стоит она заметно меньше.

— Ягоды —

Попутно исследователи прояснили и роль ягод, которые даже были названы «самыми здоровыми из фруктов», в построении барьера между раковыми клетками и здоровьем человека. Кроме этого, оказалось, что большинство видов ягод оказывает положительное влияние на иммунную систему, печень и мозг, снабжая организм необходимым количеством антиоксидантов. Рекордсменами в этом считаются ежевика (650 единиц на чашку) и голубика (380), в то время как, например, банан содержит всего 40 единиц на чашку.

— Чай —

Белый и зеленый чай — вот напитки тех, кто планирует дожить до ста лет! Такие чаи не только нормализуют кровяное давление и уровни холестерина и жира в организме, но даже предотвращают рак и многие другие тяжелые заболевания. Главное, советуют профессионалы, убедиться, что вы покупаете чай из Японии, а не из Китая, иначе существует риск получить вместе с продуктом еще и изрядную дозу свинца.