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У россиян отобрали сыр без молока
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У россиян отобрали сыр без молока 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
В понедельник 16 апреля СМИ со ссылкой на Минсельхоз заговорили о том, что у нас могут запретить производство и изготовление сыроподобной продукции.
Несколько лет назад вступил в силу «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Согласно этому документу, сыром может называться только продукт с молоком в составе, а сырным продуктом — тот, который содержит не более 50% растительного жира. Если же в товаре доля такого жира составляет от 50 до 100%, его относят к сыроподобной продукции.
Комментарий от ГК «Сыробогатов»:
Технология с использованием растительного жира снижает как цену, так и полезные свойства продукта. Самое главное — честно доносить до конечного покупателя, какую продукцию он покупает. Дальше уже потребитель сам вправе выбирать, что купить — натуральный продукт по более высокой цене или бюджетный вариант с растительными жирами.
Сегодня например, цена за один килограмм сырного продукта «Российский классический» — 328,90 рублей. Такая информация указана на сайте продуктовой сети «Пятерочка». При этом килограмм сыра «Ламбер» в «Перекрестке» стоит уже 819 рублей.
Как пояснили опрошенные News.ru специалисты, нововедение Минсельзоха может привести к росту цен на рынке: у натурального сыра больше не будет визуальных конкурентов, то есть тех продуктов, которые внешне очень похожи на него. В итоге, настоящий сыр может заметно подорожать.
Кроме того, как отметили эксперты, название «сыроподобный продукт» уйдет в прошлое, а вместо него появится «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра». Не самое ёмкое название, но, наверное, производители найдут выход и научатся его сокращать.
На что еще может повлиять нововведение? Ответили эксперты.
Михаил Глушко, сыровар, руководитель отдела продаж в частной сыроварни Натальи Касьяновой:
Думаю, что эта мера повлияет на рост частных сыроварен. Ведь сыр — это продукт, который ежедневно потребляет множество людей.
К сожалению, с 2014 года в России импорт пальмового масла увеличился на порядок. Таким образом, потенциально опасный продукт — сыр с этим маслом — появился в огромных объемах на столах россиян.
Не все знают о том, что при производстве сыра используют сычужный фермент, бактериальные культуры и, в некоторых случаях, натуральные красители. Например, это аннато, крапива или кофе. Никаких консервантов, загустителей и прочего для сыра не требуется.
Максим Соболев, сыровар в частной сыроварне «СобоЛев Сыр»:
На мой взгляд, запрет связан с возросшей до нереальных объемов фальсификацией. Кроме того, возможно, государство хочет поддержать добросовестных производителей.
Надеюсь, что это приведет к четкому разграничению сыроподобных продуктов и настоящего сыра на прилавках и, соответственно, в головах покупателей. Сейчас многие не хотят разбираться: написано сыр — значит сыр. Люди верят в честность производителей и того, что написано на этикетке.
Также я думаю, что нововведение приведет к тому, что повысится культура производства и потребления сыров. Если посчитать себестоимость сыра, то станет ясно, что он не может стоить 300-500 рублей за килограмм.
Надо приучать людей к тому, что сыр — это не дешево. А хороший сыр — дорого. Это сложный продукт и производить его — тяжелый труд. По всему миру стоимость хороших сыров примерно одинаковая.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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