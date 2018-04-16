5 средств для ухода за кожей в домашних условиях

Бьюти-блогеры регулярно рассказывают о своих косметических покупках, многие из них даже ругают натуральные уходовые средства, но нельзя не согласиться, что многие «бабушкины» рецепты работали сто лет назад и продолжают работать сейчас, как бы быстро ни развивалась косметическая индустрия.

Натуральные ингредиенты можно найти на любой кухне. Это соль, сахар, растительное и сливочное масло, фрукты, овощи, кофе, какао, мед, яблочный уксус. Все это можно использовать не только для еды, но и для наведения красоты. Постепенно в моду входит натуральный уход за кожей, появляется множество косметических компаний, которые отказываются от вредных или опасных ингредиентов. Использование такой косметики чаще всего не дает быстрых результатов, но имеет накопительный эффект. Многие средства можно сделать дома самостоятельно.

Бальзам для губ Мало кого полностью устраивает состояние кожи губ, особенно в холодное время года. Лучше всегда держать под рукой бальзам для того, чтобы вовремя увлажнить губы и не дать им потрескаться. Сделать домашнее средство для ухода за кожей губ очень просто. Для этого вам понадобится пчелиный воск, кокосовое масло и масло ши или какао. Смешайте в чашке 3 ст. ложки тертого воска, 2 ст. ложки масла ши или какао, 4 ст. ложки кокосового масла. На водяной бане растопите смесь, залейте в баночки или формочки и оставьте на несколько часов в холодильнике.

Тоник для лица

Покупные лосьоны и тоники для лица содержат большое критических ингредиентов, так что идея завершать очищение кожи с их помощью и оставлять на коже лица не слишком логична. А вот домашний тоник — другое дело. Это хорошее дополнительное уходовое средство. Вам понадобится 240 мл физраствора или дистиллированной воды, по 2 ч. ложки сухого розмарина и тимьяна, 2-3 ч. ложки яблочного уксуса и 4-7 капель эфирного масла. Для жирной и комбинированной кожи используйте масло чайного дерева, для нормальной кожи подойдут жасмин и ромашка, для anti-age ухода используйте масло герани, ладана или розы. Доведите до кипения физраствор или дистиллированную воду, добавьте травы. Остудите, процедите, смешайте с уксусом и маслом. Храните в стеклянной плотно закрытой посуде в холодильнике.

Масляная маска

Используйте обычное сливочное масло в качестве маски для кожи лица. Жиры, витамины группы В и витамин Д увлажняют кожу и дарят ей сияние. Нанесите на лицо сливочное масло толстым слоем, полежите и через 15 минут промокните салфеткой. Смывать масляную маску необязательно. Важно использовать качественное масло высокой жирности без вкусовых и ароматических добавок. Регулярные масляные маски помогут вернуть коже достаточный уровень увлажненности, «подсветят» ее изнутри и разгладят мелкие морщинки.

Для ухода за кожей тела сливочное масло тоже можно использовать. Например, после душа или ванны. Возьмите немного масла, добавьте 5 капель цитрусового эфирного масла и немного растительного масла (оливкового, авокадо, зародышей пшеницы, персикового и т. д.) Нанесите эту смесь на влажную кожу и дайте немного впитаться, не вытираясь полотенцем. После этой процедуры кожа станет более гладкой, нежной, а эфирное масло придаст ей тонус.

Скраб из семян граната

Для полноценного ухода за кожей в домашних условиях необходимо не только увлажнение, но и отшелушивание. Это помогает коже обновляться и дольше оставаться молодой и упругой. Смешайте в блендере горсть семян граната, 1 ст. ложку меда и 3 ст. ложки растительного масла, которое вы используете для ухода за телом. Полученную смесь нужно нанести на влажную кожу, растереть круговыми движениями и смыть без использования мыла или геля для душа. Уже после первой процедуры вы почувствуете, насколько нежнее стала кожа. Гранат — источник большого количества витаминов и минералов, а мед обладает разглаживающими, питательными и ранозаживляющими свойствами.

Детокс-ванна

Кожа — наш самый большой орган, который принимает на себя удар окружающей среды. Через кожу организм способен выводить часть накопившихся токсинов, но для этого ему нужна помощь. 1-2 раза в неделю устраивайте себе детокс-ванну. Для этого в воду с температурой 37 градусов всыпьте 2 чашки обычной соды или морской соли и полежите 15 минут. После этого примите душ без использования мыла и нанесите на кожу натуральное масло. Такая процедура способствует очищению организма и даже похудению.