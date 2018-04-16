Почему сохнут края листьев огурцов и тыкв?

Впервые в жизни выращиваю рассаду. Спасите кто-нибудь!

Подсыхают и скручиваются края у едва появившихся настоящих листочков у тыкв и огурцов.

Сначала желтеют (даже как-то не желтеют, а будто цвет теряют), потом подсыхают.

Появляются глянцевые подсохшие участки от края к центру, не потерявшие цвет.

Лист всё это время растёт, и там, где подсохло, появляются разрывы.

Далее растение вянет начиная от настоящих листьев, затем семядольные и погибает.

Тыква. Глянец на листе явно заметен. Лист в этих местах не сухой, будто подвяленный. Просматривается рисунок из жилок

Глянец на листе явно заметен. Лист в этих местах не сухой, будто подвяленный. Просматривается рисунок из жилок.

Тыква с начавшим сохнуть листом. Второй лист появляется сразу желтоватым. Объём земляного кома примерно 2л. Тыква с начавшим сохнуть листом. Второй лист появляется сразу желтоватым. Объём земляного кома примерно 2 л.

Огурчик начал уже погибать. Обмякли и повисли семядоли

Это был первый посевСидят в магазинном торфяном грунте смешанном с песком. Огурец балконный гибрид 'Красавчик Хикмет' от «Уральского дачника». Тыквы сорт не знаю, семена мне дала бабушка. Насекомых нет никаких кроме сциарид (цветочных мошек). Землю, где сидит огурец, проливала «Фитоспорином», где тыквы — прогревала в духовке.

Корни у всех целые, без признаков загнивания. Старалась не заливать, но мне кажется, что тенденция к этому есть. Воздух в помещении очень сухой, поверхность земли в горшках высыхает за день. Стояли на подоконнике, подсвечивались люминисцентной фитолампой и светодиодным прожектором 20W. Не удобряла.

Посев второйДумала, может калия им не хватает, может земля им кислая. Семена огурца взяла другие — Китайский болезнеустойчивый от «Седек». Тыква — та же.

Купила другой грунтСмешала с песком, добавила молотой яичной скорлупы, золы (1 ст. ложку на 5 л земли). Посадила в 800 мл две тыквы, а два огурца — в торфяные горшочки. Нагло полила их сразу же азофоской (примерно 1 ст. ложка без горки в 2 л воды).

Поставила в комнату, которую проветриваем реже, с южными окнами. Водой поливала отстоянной, в первой половине дня. Проросли, начали неплохо, огурцы немного вытянулись. Делала одну подкормку по листу «Агриколой для огурцов» в пасмурную погоду.

На тыквах опять началось всё по новой, правда, чуть по позже. Болячки начали появляться с появлением второго листа на первом листе.

У огурцов начали бледнеть листья, у одного, который посильнее, появляться светлые «дорожки» вдоль прожилок. У второго, послабее, подвяли края семядолей, а сами они «повисли».

Второй посев. Китайский огурец. Росток посильнее

Второй посев. Китайский огурец. Росток послабее

Буду очень благодарна всем за любые рациональные идеи!

Запас своих я израсходовала.