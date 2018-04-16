Трансформаторное масло с БАМ разлилось на 150 м по реке в Иркутской области

ИРКУТСК, 16 апреля. / ТАСС /. Разлив трансформаторного масла с подстанции на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) произошел на 150 метров по реке Ния, сообщил в понедельник ТАСС консультант по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергей Моисеев

Ранее сообщалось, что загрязнение было выявлено местными жителями. Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) направила на место специально созданную комиссию для уточнения причин и масштабов загрязнения.

"Размер пятна [от трансформаторного масла] на реке составляется примерно 150 м в длину вдоль берега и 1,5 м — в ширину. В какой именно момент произошла уточка, сказать сложно. В субботу у нас был первый день оттепели. Очевидно, все это унесло к реке вместе с талыми водами", — сказал Моисеев.

По его словам, железнодорожники уже приступили к ликвидации аварии. «Из Северобайкальска (Бурятия) на место была направлена бригада железнодорожников.

Они прибыли на место и приступили к ликвидации последствий происшествия. Адсорбция масла будет происходить с помощью опилок, загрязненный лед будут выпиливать», — уточнил он.