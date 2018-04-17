В Иркутской области ликвидировали разлив трансформаторного масла на реке вблизи БАМа

ИРКУТСК, 17 апреля. / ТАСС /. Разлив трансформаторного масла с подстанции на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) ликвидировали на реке Ния в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД ).

Ранее сообщалось, что загрязнение было выявлено местными жителями. В понедельник Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) направила на место специально созданную комиссию для уточнения причин и масштабов загрязнения. По данным местных властей, размер пятна от загрязнения на реке составлял примерно 150 м в длину вдоль берега и 1,5 м — в ширину.

"К настоящему моменту [загрязненный трансформаторным маслом] снег убран, лед на реке также распилен и вывезен", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по предварительным данным, масло могло вытечь при демонтаже старого трансформатора на станции Звездная. На место для уточнения причин происшествия выехал начальник отдела охраны природы и окружающей среды ВСЖД.