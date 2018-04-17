Ещё
В Иркутской области ликвидировали разлив трансформаторного масла на реке вблизи БАМа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Иркутской области ликвидировали разлив трансформаторного масла на реке вблизи БАМа 

ТАСС 16 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Разлив трансформаторного масла с подстанции на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) ликвидировали на реке Ния в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).
Ранее сообщалось, что загрязнение было выявлено местными жителями. В понедельник Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) направила на место специально созданную комиссию для уточнения причин и масштабов загрязнения. По данным местных властей, размер пятна от загрязнения на реке составлял примерно 150 м в длину вдоль берега и 1,5 м — в ширину.
"К настоящему моменту [загрязненный трансформаторным маслом] снег убран, лед на реке также распилен и вывезен", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, по предварительным данным, масло могло вытечь при демонтаже старого трансформатора на станции Звездная. На место для уточнения причин происшествия выехал начальник отдела охраны природы и окружающей среды ВСЖД.
ТАСС: последние новости
Ткачев предложил запретить использование растительных жиров в молочной продукции Минздрав разработал рекомендации для маркировки продуктов по концентрации соли и сахара Fox: в США пекари установили рекорд Гиннесса, приготовив рулет весом более полтонны
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подделывают яйца11
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги80
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню2
Что мужчины считают ужасно сексуальным12
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение