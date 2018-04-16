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«Грязное» пятно на 150 м обнаружили в водах Сибири
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«Грязное» пятно на 150 м обнаружили в водах Сибири 

News.ru 1 час назад
На реке Ния в Иркутской области произошла утечка трансформаторного масла с Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Пятно протянулось на 150 метров вдоль берега, передаёт ТАСС.
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