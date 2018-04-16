Кофемашина для дома: обзор лучших моделей с отзывами и мнениями

Когда мы в редакции Roomble.com решили провести соцопрос, то выяснилось, что большинство кофеманов доверяют приготовление своего кофе тольке турке.

Цена: от 760 до 25 000 руб.

Кофе варю исключительно в турке (джезве) и желательно кофе привезти из Стамбула

Однако у многих читателей просто не хватает времени на то, чтобы варить кофе по утрам в турке. Тем более что «убежать» он может быстрее ямайского спортсмена, да и количество чашек ограничивается объёмом джезвы (или турки). Поэтому мы приготовили для вас обзор кофемашин с некоторыми комментариями опытных кофеваров.

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Среди опрошенных немалое количество людей предпочитают в роли своего личного бариста видеть Nespresso от DeLonghi.

Я не оригинальна: Nespresso CitiZ. Аргументы: аромат кофе в закрытой металлической капсуле хорошо сохраняется, всё чисто вокруг, быстро, есть относительно большой выбор капсул по крепости и вкусу, в том числе «без кофеина». И внешний вид кофеварки меня устраивает.

Луиза Киселёва, эксперт люксового сегмента интерьерного рынка

Цена: 25 000 руб.

Кофемашина Bosch

Известная на весь мир компания Bosch предлагает нам «истинно немецкую» кофемашину из нержавеющей стали — VeroAroma 700.

Преимущества:

инновационная система фильтрации. Смягчает воду и улучшает её вкусовые качества;

чистка. Кофемашина оснащена системой автоматического удаления накипи и съёмными элементами, которые удобно мыть в посудомоечной машине;

скорость. Можно готовить две чашки кофе с молоком одним касанием одновременно. Установлен водяной насос, имеющий давление в 19 бар.

технология AromaDoubleShot поможет вам приготовить крепкий кофе без горечи

Цена: 90 000 руб.

Вosch private collection, капельная. Бюджетно и вкусно.

Yanie Aver, Like Lodka

Кофемашина Kitchen Aid Итальянская кофемашина полуавтомат. Отлично подойдёт для приготовления эспрессо, латте, американо, капучино, а также различных вариантов на основе эспрессо. Сегодня мы расскажем о преимуществах модели Artisan KES100E.

Преимущества:

скорость. Два бойлера дают возможность готовить кофе и взбивать молоко под контролем датчиков температуры и давления одновременно, также вы можете приготовить две чашки кофе одновременно;

чистка. Сопло, которое улучшает вспенивание, может легко сниматься для чистки;

резервуар для воды. Имеет прозрачную стенку и разметку, показывающую максимальный и минимальный уровень воды;

подогреватель для чашек. Сверху на кофемашину можно поставить от 4 до 6 чашек эспрессо для подогревания.

Цена: от 81 000 до 99 000 руб.

Эспрессо-машина ECM ECM представляет эспрессо-машину модели ClassikaII. Как утверждают производители, благодаря этой кофемашине вы сможете погрузиться в «атмосферу настоящего итальянского кофе даже на маленькой кухне». Примечателен также «вневременной» дизайн — эспрессо-машина сделана их нержавеющей стали.

Преимущества:

скорость. Эспрессо-машина имеет быструю фазу подготовки к приготовлению кофе;

чистка. Удобный доступ к ёмкости с водой через съёмный подогрев чашек;

специальный дисплей показывает время приготовления кофе в секундах;

возможность регулировки температуры пара для приготовления эспрессо.

Цена: 101 000 руб.

Лучший эспрессо, который только можно приготовить в домашних условиях!

Алла Путко, специалист по связям с общественностью

Krups Barista

Интересный факт: кофемашина Krups Barista создавалась на протяжении девяти лет специалистами в области кофе, а срок службы этой модели достигает 8 000 циклов (для сравнения: у предыдущей модели, Espresseria Automatic, срок равнялся 6 000 циклов). Изготавливают Krups Barista во Франции из высококачественной нержавеющей стали, пластика и алюминия.

Преимущества:

скорость. Кофемашина является полностью автоматической. Также есть функция предварительного нагрева молока;

чистка. Блок приготовления молочных напитков очищается автоматически. Кофемашина оснащена системой промывки капучинатора;

индивидуальный помол и граммаж для различных типов напитков.

Цена: от 116 900 до 120 000 руб.

Кофемашина Saeco

Компания Saeco входит в состав Royal Philips с 2009 года. Сегодня компания представляет нам кофемашину Saeco Picobaristo, которая позволит вам конкурировать с лучшими мастерами в приготовлении кофе.

Преимущества:

вариативность настройки. Кофемашина имеет 15 степеней помола вашего любимого кофе;

уникальный фильтр для воды. Избавляет воду от твёрдых частиц и примесей, а также снижает образование накипи;

чистка. Уход за кофемашиной не доставит хлопот благодаря полностью съёмной варочной группе: её легко снять и промыть под проточной водой, а молочный кувшин и контейнеры можно мыть в посудомоечной машине.

Цена: от 70 000 руб.

Кофемашина Saeco HD — отличный результат, если есть хороший кофе и если настроить машину под себя. Из минусов — слегка шумит при работе.

Алексей Перетокин, предприниматель

Кофемашина Vzug

Компании Vzug обещает сделать из вас самого настоящего бариста. Так же, как и Sub-Zero, кофемашины Vzug являются полностью автоматическими, поэтому приготовленный ими кофе будет полностью соответствовать вашим предпочтениям.

Vzug предлагает любителям кофе модели в корпусах из стали и чёрного стекла. Мы рассмотрим кофемашины моделей Supremo CCS-SL/60 и Supremo CCS-SL/60-c.

Преимущества:

интегрированный автоматический капучинатор. Позволяет добиться превосходной пенки;

вариативности настроек. Пять уровней крепости — от слабого до самого крепкого. Также два контейнера для молотого и зернового кофе на ваш выбор. Программируемая температура заваривания;

чистка. Капучинатор очищается нажатием кнопки, а ёмкость для молока легко моется в посудомоечной машине.

Цена: от 283 000 до 311 000 руб.

V-Zug каждый день!

Шамей Шавлукова, Hometek

Кофемашина Gaggenau

Немецкий производитель бытовой техники предлагает ценителям бодрящего зернового напитка кофемашину собственного производства Gaggenau CM-450. Бренд с многолетней историей постоянно удивляет своих поклонников новыми функциональными возможностями собственной продукции. Посмотрим, чем Gaggenau удивил на этот раз — кофемашинами из нержавеющей стали, обрамлённой стеклом, и антрацита.

Преимущества:

чистка. Автоматическая система очистки от накипи и быстрая очистка системы подачи воды;

вариативность настройки. Пять уровней крепости кофе, три уровня температуры и четыре уровня степени помола;

специальная технология заваривания кофе Aroma, которая позволяет напитку не потерять богатство аромата и вкуса;

интересно, что у этой кофемашины есть защита от детей и защита на время вашего отпуска.

Цена: 289 000 руб.

Кофецентр от Sub-Zero & Wolf

Дело в том, что в 2000 году компания Wolf (лидер в производстве плит, духовок, варочных панелей и грилей) вошла в состав Sub-Zero. Оба бренда специализируются на совершенствовании функциональности и дизайна кухонь.

Этой осенью популярность среди кофеманов набирают кофецентры моделей ICBEC24/B с отделкой из чёрного стекла и ICBEC24/S с отделкой из нержавеющей стали. Это полностью автоматизированные модели, которыми можно управлять «одним касанием».

Преимущества:

скорость. Быстрая нагревательная система и возможность поставить таймер, чтобы кофе был готов к нужному вам времени;

простота чистки. После того как вы приготовили кофе с молоком, происходит процесс очистки паром, который длится 3—6 секунд;

вариативность настройки. Вы можете адаптировать кофецентр под молотый или цельнозерновой кофе;

резервуар для воды. Удобно расположен на фронтальной части прибора, что позволяет не открывать кофецентр при его использовании;

таймер. Можно запрограммировать кофецентр приготовить вам напиток к определённому времени.

Цена: уточняйте у официального дистрибьютора — www.subzero-wolf.ru.

У меня дома — кофецентр Sub-Zero & Wolf. Он точно знает, какой кофе я люблю. С вечера я устанавливаю время, когда мне нужен кофе с утра, и просыпаюсь под приятный аромат.

Александра Благова, маркетолог

Наше мнение:

Такой параметр, как «удобство», мы не стали включать в наш прейскурант преимуществ отдельных моделей, так как по этому пункту все компании выполнили свои обязательства перед покупателями на сто процентов.

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