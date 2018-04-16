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На завтрак, на десерт, на здоровье: 6 рецептов вкусных смузи
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На завтрак, на десерт, на здоровье: 6 рецептов вкусных смузи 

Heroine.ru 45 минут назад
Фото: Heroine.ru
По одной версии смузи впервые стали продавать магазины здорового питания в Калифорнии еще в 30-ых годах прошлого века. По другой — этот напиток придумали тихоокеанские серферы, которым нужно было быстро подкрепиться между заплывами. В любом случае сегодня популярность смузи вышла далеко за пределы Америки и тихоокеанского побережья. Главные преимущества такого коктейля — приятная воздушная консистенция, сытность, безусловная польза и простота приготовления.
Сделать смузи может кто угодно, даже твой парень. Единственное неизменное условие приготовления — наличие блендера, все остальное — дело фантазии. Мы подготовили 6 рецептов смузи на разные случаи жизни.
Для завтрака
Сытный густой напиток отлично подойдет для завтрака. Он хорошо усваивается и надолго утоляет голод. Ну и самое главное — смузи очень просто приготовить.
Творожный смузи
Ингредиенты:
200 гр. творога жирностью менее 5%;
1 стакан клубничного йогурта;
4-5 ягод свежей клубники;
две чайные ложки ягод черной смородины;
1 щепотка мяты (можно сушеную).
Приготовление: две трети пачки творога измельчи в блендере, добавь клубничный йогурт, ягоды и щепотку мяты. Хорошо перемешай и разлей по стаканам.
Бананово-смородиновый смузи с овсянкой
Ингредиенты:
0,5 стакана овсяных хлопьев;
150 мл. миндального молока;
1 банан;
80 гр. красной смородины;
1 столовая ложка меда.
Приготовление: овсяные хлопья залей кипятком в кастрюле и вари 5 минут на медленном огне. Получившуюся кашу остуди, положи в блендер, добавь остальные ингредиенты и взбей до жидкой консистенции.
Для очищения и похудения
Смузи содержит много пищевых волокон, которые помогают пищеварению и очищают кишечник. Напиток быстро наполняет организм витаминами и помогает вывести токсины. Это идеальный перекус, который не вызовет тяжести в желудке.
Смузи с огурцом и авокадо
Ингредиенты:
1 огурец;
половина авокадо;
0,1 литра воды;
соль по вкусу.
Приготовление: авокадо очисти от шкурки и нарежь на небольшие кубики. Огурец измельчи вместе с кожурой. Готовые ингредиенты взбей в блендере с водой и солью.
Зеленый смузи с сельдереем
Ингредиенты:
три стебля сельдерея;
1 яблоко;
1 морковь.
Приготовление: помой, почисти и измельчи овощи. Яблоко можно измельчить вместе со шкуркой, так как в ней много полезных веществ. Отправь ингредиенты в блендер и взбей до пюреобразной консистенции.
На десерт
Подбирая рецепты, мы заботились не только о пользе и похудении. Доступное и безотказное счастье в виде сладкого десерта никто не отменял, поэтому держи парочку идей для сладкого коктейля.
Шоколадный смузи
Ингредиенты:
100 гр. молочного шоколада;
2 банана;
200 мл. молока;
корица по вкусу.
Приготовление: вылей молоко в блендер. Банан порежь кружочками, шоколад измельчи на терке. Добавь банан с шоколадом в молоко, посыпь корицей и хорошо взбей.
Молочный шейк
Ингредиенты:
150 мл. молока;
столовая ложка раздробленных грецких орехов;
1 столовая ложка ореховой пасты;
3 столовых ложки мороженого;
Приготовление: ореховую пасту выложить в миску и хорошо размять. Добавить к ней мороженое, измельченные орехи и хорошо перемешать. Переложить все в блендер, добавить молоко и взбить. Сверху украсить напиток шариком мороженого. Как ты уже поняла, чтобы приготовить смузи, не нужно быть ни Гордоном Рамзи, ни его фанатом. Вот несколько общих рекомендаций по приготовлению этого напитка, с которыми у тебя точно все получится:
выбирай очень спелые плоды;
обязательно измельчай продукты перед тем, как отправить в блендер;
замороженным ягодам и фруктам не обязательно полностью оттаивать, достаточно дождаться, когда они начнут давать сок. Если даже на это времени нет — добавь в блендер немного воды перед тем, как взбивать замороженный продукт;
прежде чем заливать в блендер жидкость, сначала измельчи основные ингредиенты;
выбирай качественный удобный блендер.
О последнем пункте стоит сказать отдельно. Для хорошего смузи тебе не нужен супермногофункциональный аппарат, достаточно простого, компактного устройства. Блендер Myjuicer со спортивным шейкером в качестве колбы приготовит коктейль за 40 секунд. Емкость удобно взять с собой, заменив крышку с лезвиями на обычную крышку с клапаном. Блендер легкий, занимает мало места и состоит всего из нескольких деталей, поэтому его удобно мыть. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали и качественного композитного пластика Tritan, который абсолютно безвреден. Спортивную бутылку эргономичной формы из композитного BRA-free пластика всегда можно взять с собой. Она вмещает 600 мл. напитка. Блендер Myjuicer можно заказать, не выходя из дома. Товар доставят в день заказа по Москве и в течение 7 дней в любой регион страны. Купить блендер Myjuicer
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