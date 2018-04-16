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Найден способ предотвратить старение сердца
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Найден способ предотвратить старение сердца 

МедикФорум 41 минуту назад
Фото: МедикФорум
Исследование под авторством группы ученых из США представило данные о том, как можно улучшить состояние сердца, не прибегая к медикаментам. Специалисты заявили, что для этого нужно придерживаться средиземноморской диеты. Исследователи анализировали влияние популярной средиземноморской диеты на здоровье сердца людей, сообщили «VistaNews».
«Средиземноморская диета эффективно способствует похудению и может предотвратить преждевременное старение сердца», — отметили научные специалисты в публикации Journal of Gerontology.
Со старением сердца ученые связывают неблагоприятные изменения в функциях сердца, из-за которых миокард испытывает повышенную нагрузку и «изнашивается», ухудшается состояние его сосудов и тканей. Напомним, что основную часть питания в соответствии со средиземноморской диетой составляют овощи, белки с предпочтением домашней птицы, рыбы и морепродуктов и здоровые жиры. Также должно быть много зеленых листовых овощей, ягод, бобовых, орехов. Диета вполне допускает и употребление углеводов, источниками которых становятся цельнозерновой хлеб, рис и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Отличительной чертой средиземноморской диеты является почти полное отсутствие в питании сладостей, а также жареных блюд. Вместо пирожных и печенья нужно есть фрукты. Красное мясо разрешается не более четырех раз в неделю. Время от времени можно баловать себя вином. В начале года ученые из Немецкого института исследования питания Потсдама-Ребрюке заявили о том, что именно средиземноморская диета является наиболее предпочтительным видом питания для больных диабетом. Следование такой диете эффективнее всего позволяет диабетикам добиваться снижения уровня сахара в крови. Ранее МедикФорум писал о том, какую дозу алкоголя ученые считают безопасной для мужчин, а какую — для женщин.
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