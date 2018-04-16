Как в Турции готовят кебаб и при чем здесь шиш

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

В Турции кебабы на каждом шагу, от недорогой уличной закусочной до солидного ресторана. Название этому популярному кулинарному жанру дали кусочки мяса размером с крупный грецкий орех, чаще всего это баранина, вернее, ягнятина. Они-то по-турецки и называются kebap.

Как и мы, турки мясо маринуют. При этом они считают, что в такой маринад лучше добавлять луковый сок, для чего нужно нарезать репчатый лук кольцами, посолить и оставить минут на 10-15, а затем отжать прямо руками. Обычно на стакан оливкового масла берут стакан молока, в эту смесь выжимают пару крупных репчатых луковиц, добавляют соль и черный перец и замачивают ненадолго кусочки мяса.

После такого легкого маринада мясо готовят на углях. Если его нанизать на длинные шампуры или маленькие шпажки (по-турецки «шиш»), получится классический турецкий шиш-кебаб, то есть понятный и нам шашлык. Кстати говоря, в стамбульских ресторанах как-то не принято подавать тамошние шашлыки на шампурах: готовое мясо снимает с них и выкладывает на горячую тарелку кебабчи (kebapci), мастер по кебабам. Настоящий турецкий шик в этом жанре состоит не в эффектной композиции с вертелами, а в высоком качестве исходных продуктов и бесконечном разнообразии кебабной еды.

Настоящий турецкий кебаб часто подают со свежеиспеченной тонкой лепешкой pide, посыпанной кунжутными семечками. Она выглядит довольно большой полусферой, но внутри полая. Иногда мясную начинку сразу запекают в тесте длинной тонкой колбаской, при подаче ее нарезают кусочками наискосок. В качестве гарнира обычно встречается мелко нарубленный овощной салат с обильной петрушкой, фисташками и очищенными помидорами. Обратите при случае внимание, как опытный турецкий повар длинным острым ножом очищает большой мясистый помидор, превращая его плотную кожицу в бесконечную витую стружку, это зрелище просто завораживает.

Еще один популярный гарнирный вариант: репчатый лук, нарезанный очень тонкими кольцами, смешивают с толченым чесноком и измельченной сочной петрушкой. Практически всегда на тарелках и запеченные на углях длинные тонкие стручки зеленого перца умеренной остроты. Картофель-фри — это скорее дань современному молодежному вкусу, более традиционное сочетание с кебабами — нечто вроде плова из булгура, дробленой пшеницы.

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