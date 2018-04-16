Чем опасен чеснок

Почему летчику, отправляющемуся в полет, дальнобойщику, который собирается в рейс, диспетчеру авиакомпании перед сменой строжайше запрещено есть блюда с чесноком? Потому что он негативно воздействует на мозговые клетки, в три раза снижая остроту реакции.

Установил это профессор США Роберт Бэк еще в конце прошлого века. Его исследования показывают, что в чесноке содержится сульфанил-гидроксильный ион, действие которого на мозг млекопитающих можно охарактеризовать как отравляющее. Кстати, ученые по этой же причине не рекомендуют увлекаться чесноком людям преклонного возраста, так как этой прямой путь к старческому слабоумию.

В период эпидемии гриппа или ОРВИ о чесноке вспоминают в первую очередь. Он действительно помогает в борьбе с вирусами. Но наши люди, не привыкшие что-либо делать наполовину, начинают лечиться чесноком «от души», поедая его килограммами с утра до вечера. А в итоге — язва желудка, нередко прободная. И все это «благодаря» чесноку. Точно также, как он убивает вирусы, он расправляется со слизистой желудка.

В одном из выпусков популярной российской телепередачи о здоровье ее ведущая Елена Малышева рекомендует в случае возникновения дискомфорта в желудке после употребления чеснока немедленно обратиться к врачу. По ее словам, без видимых причин на однократное употребление этого овоща желудок реагировать не будет. Чеснок, как лакмусовая бумажка, сразу же указывает на существование проблемы.

Антитромбоцитарные свойства чеснока были открыты сравнительно недавно. Но в народной медицине о них догадывались давно. Чеснок действительно разжижает кровь, препятствуя образованию тромбов. Но наличие таких болезней как язва желудка или двенадцатиперстной кишки могут сделать его употребление смертельным для человека. При наличии язвы чеснок может спровоцировать внутреннее кровотечение, что иногда заканчивается летальным исходом. Эти же свойства могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе человека, особенно имеющего проблемы с ней. Большая порция чеснока может так «разогнать» кровь, что у человека возникнут головные боли вкупе с головокружением, тошнота, аритмия, тахикария. В медицинской литературе даже описываются случаи удушья.

Наши запасливые люди находят способ хранения любых средств, которые они считают полезными. В том числе и чеснок. Многие заливают зубчики чеснока растительным маслом, полагая, что таким образом они и чеснок сохранят, и использовать его смогут в более щадящем виде для желудка — масло смягчит агрессивное воздействие на желудок чеснока. Если все это хранится в холодильнике — полбеды. Но если при комнатной температуре — это риск получить еще более тяжелое заболевание. Благодаря ученому–бактериологу Александру Флемингу в 1928 году были изобретены антибиотики. Но в это же время студент Московского университета Борис Токин открыл природные антибиотики. Он исследовал чеснок и обнаружил в нем вещества, убивающие простейшие организмы. Борис Токин назвал их фитонцидами.

Фитонциды чеснока имеют в своем состава серосодержащие органические соединения. При комнатной температуре эти соединения становятся питательной средой для анаэробной бактерии, вызывающей такое заболевание, как ботулизм. Он вызывает пищевую интоксикацию, способную поразить нервную систему. В некоторых случаях это заканчивалось летальным исходом.

Кстати, именно содержание в чесноке и луке серосодержащих органических соединений позволило кандидату наук из университета штата Нью-Йорк в Олбани Эрику Блоку назвать эти овощи в одном ряду с порохом как мощнейшее химическое оружие. В своей книге о свойствах чеснока, опубликованной Королевским обществом химии, он рассказывает о специальных заводах, возникших в районах Центральной Азии, к северу от Афганистана, где на основе чеснока и лука создавалось экспериментальное защитное химическое оружие. По словам Эрика Блока, оно убивает микробов, отталкивает насекомых, но еще и повреждает красные кровяные клетки кошек и собак. Правда, кроме него, о таком оружии никто из ученых не упоминает.

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