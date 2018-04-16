Отказ от мяса: плюсы и минусы

Множество адептов растительного или просто здорового питания, служители различных культов и религий то и дело провозглашают отказ от мяса едва ли не самым важным в истории развития человечества. Если убрать моральную сторону вопроса отказа от мяса или безусловной любви к блюдам из него, о чем свидетельствуют данные анатомии, биологии и диетологии? Последует ли вслед за отказом от мясных продуктов полное обновление и оздоровление организма — или же, напротив, состояние скорее ухудшится? Рассмотрим основные плюсы и минусы, которые объективно могут возникнуть, если из ежедневного рациона убрать мясо.

Строение человека

Наш организм устроен так, чтобы полностью соответствовать тем функциям и задачам, которые изначально были задуманы природой. Тысячелетия цивилизации принесли свои плоды: сегодня, например, некоторые вегетарианцы склонны утверждать, что нужно обязательно отказаться от привычной модели питания с животными белками и кулинарной обработкой еды, потому что это сокращает срок человеческой жизни и приводит к различным заболеваниям уже с самого раннего возраста. Как устроен человек и действительно ли наше биологическое строение изначально не предполагает питание мясом?

Наши зубы больше похоже на зубы хищников

Строение зубов человека ближе всего к хищникам: у нас есть острые резцы, не слишком развитые, но заметные клыки и плоские жевательные коренные зубы. Они покрыты эмалью, которая довольно быстро истончается и стирается, если в рационе будет присутствовать только грубая растительная пища. Другими словами, нехватка витамина D, железа и кальция довольно быстро приводит к разрушению зубов. Эти микроэлементы можно получить и другими способами, но большая их часть поступает в организм с белковой едой — в частности, с мясом.

Важно учитывать этот момент в случае сознательного или вынужденного отказа от мяса — независимо от причин, которые побудили человека сделать такой выбор. Уход за зубами должен быть особенно тщательным, нужно проводить постоянную профилактику повреждений эмали и, разумеется, принимать витамины.

Состав слюны приближает нас к травоядным

Довольно любопытно, что слюна хищников химически кислая и в ней нет ферментов. У травоядных слюна щелочная и в ней содержится множество ферментов, которые помогают переваривать большое количество крахмала. Слюна человека находится примерно посередине, она очень слабого щелочного характера. При этом организм условно здорового человека способен переваривать и траву, и мясо — и химическая обработка пищи обоих типов начинается уже в момент контакта со слюной. Неизвестно, произошло ли это в результате эволюционных процессов или же человек изначально «сконструирован» под рацион, который включает в себя оба типа еды.

Строение кишечника

Здесь примерно та же самая, отчасти парадоксальная, ситуация: у хищников довольно короткий кишечник, а у травоядных животных он запросто может превышать рост до 25 раз, поскольку растительная пища переваривается гораздо медленнее тех же белков.

Кишечник человека длиннее роста примерно в восемь раз — и это еще одно доказательство того, что мы можем переваривать и легкую растительную и овощную пищу, и энергетически тяжелое мясо. Стоит, однако, учитывать, что количество того или другого должно быть небольшим или средним, иначе проблем с пищеварением не избежать. Особенно это касается тех ситуаций, когда белки, углеводы и пищевые волокна употребляются человеком одновременно и в больших объемах.

Морально-духовные доводы вегетарианцев

Можно сказать, что вегетерианство и различные его подвиды, включая полное сыроедение монопродуктов, становятся популярными до степени трендовости. Все больше людей перестают есть мясо из соображений гуманизма и любви к животным. Эти доводы довольно легко понять и даже согласиться с ними, но точно такую же стройную базу аргументов могут привести приверженцы практически любой системы питания, включая тех, кто признает наличие разума у травы и цветов.

Пожалуй, в наше время невозможно регулировать искусственным образом, будет ли человек есть мясо или перейдет только на растительную пищу. Выбор в сознательном возрасте каждый делает самостоятельно — часто независимо от религии и социального окружения, хотя они играют очень большую роль.

Даже если с детства малыша кормили только рыбой или фруктами — нет никакой гарантии, что он не станет мясоедом в будущем. Тот, кто получал с детства бифштексы на обед, может вырасти пацифистом. Иногда такой человек, даже воспитанный в культуре мясоедения, становится вегетарианцем из банальных соображений диеты или физиологической необходимости, в то время как его дети, к примеру, могут спокойно продолжать есть мясо.

Антибиотики в мясе

Некоторые виды птицы и мяса, оказавшиеся у нас на столе, к сожалению, могут быть заражены сальмонеллой — особенно это касается частных и малых хозяйств, чья продукция не проходит жесткого государственного контроля качества. У живых животных этот недуг может вызывать острые кишечные заболевания, поэтому для лечения и профилактики производители мяса часто используют антибиотики. Разумеется, они не успевают полностью вывестись из крови и мышечных волокон до того, как животное станет стейком или котлетой.

Тепловая и химическая обработки только отчасти разрушают остаточные антибиотики, так что какая-то их часть неизбежно попадает в наши тела вместе со съеденным мясом. Именно по этой причине наш организм иногда резистирует ко многим препаратам из аптеки и требует все большей и большей дозировки.

Точно та же ситуация и с молочными продуктами — но, по совести говоря, и с промышленным выращиванием овощей и фруктов дела обстоят далеко не так прекрасно, как нам рассказывает реклама. С ними мы тоже получаем множество химических веществ и соединений, включая очень вредные.

Можно ли полноценно жить без мяса?

Разумеется, можно — более того, столетний опыт древних культур наподобие индийской или некоторых азиатских говорит о том, что рацион может быть довольно богатым, питание — полноценным и вкусным даже без использования животных белков. Растительный белок в больших количествах содержится в бобовых, ореховых и злаковых. При условии достаточного количества свежих овощей и фруктов на столе такой рацион никак не получится назвать скудным или недостаточным.

Продукты растительного происхождения содержат большое количество клетчатки, которая стимулирует процессы пищеварения и метаболизма, улучшает состояние ногтей, кожи и волос и способствует стройности за счет низкой энергетической ценности. Полноценной замены животного белка найти не получится, но существует множество добавок и витаминов, в том числе синтетических, которые успешно компенсируют этот недостаток.

Аминокислоты в растительных продуктах

Аминокислоты, о ценности которых так много говорят сторонники мяса, вполне можно найти в растительных культурах. Например, в кунжуте — он, кстати, еще и чемпион по содержанию кальция, творог и молоко проигрывают ему по этому показателю в разы. Арахис и даже тыква очень богаты аминокислотами, необходимыми для здоровья человека.

Гистин содержится в солидных количествах в сое и арахисе, аминокислота валин — в грибах и ферментированных соевых продуктах. Изолейцин можно найти в орехах — миндале, кешью, фундуке или нуте. Лейцин входит в состав коричневого и бурого риса, злаковых, чечевицы и орехов. Во всех без исключения бобовых содержатся метионин и треонин.

Стоит ли отказываться от мяса полностью?

Как же найти золотую середину, стоит все же отказаться от мяса полностью, учитывая все плюсы и минусы, или составить свой рацион каким-то другим образом? Большинство диетологов в настоящее время придерживаются очень осторожного мнения по этому вопросу: даже при наличии показаний к ограничению животных белков они мягко продолжают советовать не отказываться полностью от мяса.

Гораздо разумнее, считают специалисты, подходить к любому выбору без лишнего фанатизма и разумно. Если мясо остается на столе, нужно выбирать только качественные сорта от уважаемых производителей и готовить его так, чтобы максимально сохранить все питательные и полезные качества.