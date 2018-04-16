Разновидности SPF-кремов

Далеко не каждое косметическое средство, на котором написано SPF, можно использовать на пляже. Вообще, солнцезащитный фактор, тот самый SPF, который мы видим на солнцезащитных кремах либо же на декоративной косметике, обеспечивают 3 типа фильтров: химический или физический, либо совмещенный. Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, какие виды защиты кожи от солнца бывают. Физические типы фильтров — это диоксид титана и оксид цинка. Они обеспечивают белёсость кремов. Если же кремы более легкие или это лосьоны, спреи, то это будут химические фильтры защиты. Физические фильтра работают на поверхности кожи и не проникают в её глубь. Эти крема лучше всего подойдут детям, так как детская кожа более нежная и она впитывает в себя больше различных элементов, которые вредны для здоровья. Когда солнце попадает на кожу физический фильтр, который находится на коже является более притягательным для ультрафиолетовых лучей. Далеко не все понимают что такое SPF и для чего он предназначен. SPF может быть от 2 до 50. Если на креме написано, что SPF равен 20, то это значит, что всего лишь 5% лучей достигнут вас, а остальные 95% удержит фильтр. Поскольку химические фильтра не так давно используются, то у них есть довольно-таки неплохой побочный эффект. В химическом креме, а особенно не в особо дорогом каждый химический фильтр является нефотостабильным. А это значит, что через 2 часа он окисляется, распадается и это все превращается в свободные радикалы. Поэтому при использовании химических средств защиты, обязательно каждые 2 часа их обновлять. В случае с физическими средствами, их следует обновлять только тогда, когда они стерлись или смылись. Также иногда в независимости от брэнда или его престижа, некоторые химики могут допускать ошибки. К примеру, если в состав входит косточковое масло (винограда, абрикоса и др.), то само по себе это масло уже само по себе убивает SPF. Единственными маслами, которые не вредят в солнцезащитном креме, считаются минеральные масла. Именно они как можно больше и сильнее притягивают к себе ультрафиолетовые лучи, не дают попасть им в кожу, защищая её, а наоборот повышают фактор поглощения лучей. Ранее эксперты доказали, что солнцезащитный крем может приводить к набору веса.