Названы продукты, которые защитят психику подростков от срывов

Является ли неправильное питание причиной целой эпидемии психических расстройств у подростков? Нутриционисты рассказали, какие полезные для своего мозга продукты большинство молодых людей игнорирует. На прошлой неделе авторитетное британское исследование показало, что люди в возрасте от 16 до 25 лет являются самым несчастливым поколением за последние 10 лет, и каждый четвертый из них ощущает безнадежность практически в повседневном режиме. Лишь менее половины подростков и молодых людей не испытывали каких-либо серьезных проблем с психикой. Это кажется странным, ведь для многих молодость должна стать самым счастливым временем жизни, когда перед человеком открыты все дороги, он не обременен какой-либо ответственностью перед семьей и детьми и может посвящать время не только учёбе, но и удовольствиям. В реальности, современные молодые люди поражены целой эпидемией психических расстройств, провоцирующих депрессии, суицидальные мысли, биполярные расстройства и многие другие проблемы с психикой. По мнению авторитетных нутриционистов, одной из основных причин этой ситуации является нездоровая и плохо сбалансированная диета, которой придерживаются многие молодые люди. У 28% из них в рационе практически нет фолатов, являющихся отличными источниками энергии для мозга. Эти компоненты содержатся в брокколи, шпинате, спарже, бобах и обогащенных хлопьях для завтрака. 16% детей и подростков имеют низкий уровень витамина А, а каждая четвёртая девочка недополучает витамина B2, которого много в молоке, яйцах и обогащенных хлопьях для завтрака. У 48% девочек фиксируются низкие показатели железа, необходимого для нормальной работы мозга. Железо можно найти в красном мясе, сухофруктах и бобах. У 19% девочек и 12% мальчиков фиксируется низкий уровень кальция, который содержится в молоке и молочных продуктах, миндале и брокколи. 48% девочек и 27% мальчиков не употребляют достаточного количества калия, которого много в зеленых листовых овощах, орехах, цельнозерновом хлебе и коричневом рисе. 44% девочек и 23% мальчиков недополучают селен, содержащийся в рыбе, мясе и яйцах. В диете молодых людей также недостает цинка, калия и йода, которые можно найти в морепродуктах, сыре, овощах, бобах, орехах и семечках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)