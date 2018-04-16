8 вкусных и полезных блюд, за которые кишечник скажет вам спасибо

Сегодня я хотела бы затронуть тему здорового питания. Нет, речь пойдет не о диетических или лечебных рецептах, а о обычной домашней кухне, которую можно сделать полезной. Если вы думаете, что здоровые блюда должны быть невкусными, перетертыми до кашеобразного состояния или приготовленными на пару, вы ошибаетесь. Ваш кишечник обрадуется совсем иной пище — богатой пищевыми волокнами. Именно они, словно щетка, вычищают из организма все ненужное и вредное. Считается, что дневная норма потребления клетчатки составляет 25-30 г. Где же ее раздобыть? Пищевыми волокнами зачастую богаты совсем простые продукты: овсяные хлопья, цельнозерновой хлеб и, конечно же, овощи и фрукты — груши, яблоки, различная капуста, стручковая фасоль, свекла, тыква. А что вкусного можно приготовить из этих ингредиентов, я сейчас вам расскажу.

Любимый завтрак

В моем кулинарном арсенале есть три простых завтрака, которые всегда выручают. Все быстрые, вкусные, полезные и любимые. Чаще всего делаю овсянку с натуральным йогуртом или «Ацидофилином». Вся прелесть в том, что с утра ничего готовить не нужно (да и вечером особо не утруждаешься, если честно). А польза тут двойная: от овсянки и кисломолочного продукта.

Мой любимый завтрак

С вечера насыпаю на дно глубокой миски 2-3 ст. ложки овсяных хлопьев. Беру только те, что варятся более 15 минут (эта информация написана на упаковке), иначе хлопья к утру превратятся в непонятную массу. Заливаю кисломолочным продуктом, который есть под рукой (натуральным йогуртом или «Ацидофилином»), накрываю тарелкой и убираю в холодильник. Утром останется достать завтрак и положить в него фрукты или ягоды.

Полезный завтрак с овсяными хлопьями

Чем мне нравится такой завтрак? Тем, что каждый день он может быть разный. Добавляйте льняные семена, курагу, чернослив, инжир, финики, варенье, мед, орехи (сырые или обжаренные), семена подсолнечника, бананы, яблоки, груши, а летом сезонные фрукты и ягоды из собственного сада. Это маленький повод для творчества! А еще я не использую подсластители — достаточно положить в завтрак мелко нарезанные финики или бананы, и сахар уже ни к чему. Вы же можете добавлять мед по вкусу или использовать сладкий йогурт.

Бутерброд с грушей

Альтернативный бутерброд для тех, кто любит сладкое. Вам понадобится одна спелая груша, цельнозерновой хлеб, творог и мед. А дальше из всех ингредиентов сооружаем бутерброд. Для меня это сочетание продуктов стало откровением. Одновременно сладко, сытно и свежо. Хлеб можно поджарить на сковороде (без масла) или в тостере.

Бутерброд с грушей

Яичница с фасолью

И мой третий вариант завтрака на все времена — яичница с фасолью. Горсть стручковой фасоли (я замораживаю свою фасоль каждое лето) киньте в кипящую подсоленную воду и варите 2 минуты. Откиньте стручки на дуршлаг и дайте стечь. Положите на сковороду, добавьте мелко нарезанный помидор и тушите 2 минуты. Разбейте пару яиц и жарьте до готовности. Стручковая фасоль в сочетании с яйцами быстро насыщает, поэтому на завтрак она очень хороша. Также ее можно приготовить на ужин в качестве гарнира: отварите до полуготовности и быстро разжарьте с чесноком и приправами на сковороде.

Яичница с фасолью

Причем тут кишечник? Да при том, что фасоль богата пищевыми волокнами (3,9 г на 100 г), которые так необходимы для нормального пищеварения. А для тех, кто переживает о сытности данного блюда, смею заявить, что после такого завтрака до обеда есть не хочется. Рекомендую приготовить и проверить.

Суп-пюре из брокколи

Капуста брокколи содержит клетчатку в достойном количестве (2,6 г на 100 г), но включать ее в свой повседневный рацион стоит не только поэтому. Как утверждают ученые, этот овощ может поспорить с молоком за первенство по содержанию кальция и превзойти лимон по содержанию витамина С. Он положительно воздействует на нервную систему, показан при диабете и снижает риск инфаркта. И если вы еще не бежите в магазин за брокколи, очень зря. Любителям супчиков с кремовой текстурой могу предложить проверенный годами рецепт супа-пюре из брокколи. С домашними чесночными гренками особенно вкусно.

Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты:

Брокколи — 1 кг Бульон куриный — 1 л Лук — 1 луковица

Сливки 20-25% — 100 мл Чеснок — 4-5 зубчиков

Масло растительное

Перец

Приготовление:

Разделите брокколи на соцветия. Самые крупные разрежьте на части, чтобы они были примерно одинакового размера.

На дно кастрюли налейте растительное масло. Быстро обжарьте лук до золотистости.

Добавьте в кастрюлю брокколи, соль, перец и тушите на медленном огне до готовности капусты.

Добавьте мелко нашинкованный чеснок и жарьте его еще 1-2 минуты.

Влейте куриный бульон и доведите до кипения.

Пюрируйте суп блендером.

Добавьте сливки и снова доведите до кипения. Суп готов!

Фитомуцил Слим Смарт

Нашему кишечнику требуется регулярное очищение и освобождение. «Фитомуцил Слим Смарт» содержит нерастворимые и растворимые пищевые волокна, которые адсорбируют и выводят шлаки и токсины, как поступающие с пищей, так и образующиеся в процессе пищеварения. Он помогает быстрому очищению организма, уменьшает всасывание жиров и углеводов. Попадая в желудок, «Фитомуцил Слим Смарт» впитывает воду и превращается в гель, который заполняет его, вызывая чувство насыщения. Натуральная формула препарата создана на основе оболочек семян подорожника Псиллиум. Подробнее о препарате можно узнать здесь.

Витаминный салат из двух капуст

Овощной салат на ужин или обед — радость для кишечника. Но будьте осторожны, свежая капуста может вызывать вздутие. Так что, если вы склонны к такой неприятности, лучше исключить подобные салаты из своего рациона, либо есть их в умеренных количествах. А для всех остальных с радостью делюсь рецептом здорового салата из двух капуст — белокочанной и краснокочанной.

Простой и очень полезный витаминный салат

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 150 г Капуста краснокочанная — 150 г Морковь — 1 средняя

Яблоко — 1 шт.

Лук — 1 небольшая луковица

Сок лимона — 1 ст. ложка

Майонез или сметана — 2 ст. ложки

Перец

Приготовление:

Мелко нашинкуйте краснокочанную и белокочанную капусту. Положите в глубокую тарелку и хорошенько разомните, добавив соль.

Натрите морковь на крупной терке.

Яблоко нарежьте мелкой соломкой, полейте лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Лук нарежьте полукольцами.

Смешайте все ингредиенты и заправьте салат сметаной или майонезом. Также в качестве заправки можно использовать любое растительное масло. Соль и перец добавьте по вкусу.

Запеченная тыква с чесночком

Прошлой осенью приметила на рынке гигантскую оранжевую тыкву — бабушка продавала со своего огорода. И так она мне в душу запала (не бабушка, хотя она тоже очень милая была, а тыква)), что не устояла и купила. Дома стала искать рецепты и читать про полезные свойства: оказалось, что в тыкве тоже много клетчатки (2,8 г на 100 г). Эврика! Первым делом я начала готовить супы из этого овоща, но они быстро надоели. Делала кашу, но она тоже приелась. И тогда в поисках чего-то новенького я открыла для себя необычный рецепт — тыква, запеченная с чесноком. И если вы, также как и я, привыкли видеть тыкву на столе лишь в качестве десерта, супа или каши, тогда вам стоит обратить внимание на это блюдо — для разнообразия.

Тыква с чесноком и солью

Ингредиенты:

Тыква — 500 г Чеснок — 1 головка

Растительное масло — 2 ст. ложки

Морская соль

Приготовление:

Нужно нарезать тыкву на дольки толщиной 1,5-2 см, очистить их от твердой кожицы.

Ломтики положите на противень, укрытый пергаментной бумагой, и посыпьте крупной солью.

Сверху прикройте фольгой и запекайте 20 минут в разогретой духовке. Температуру нужно выставить на 220ºC.

Чеснок, пропущенный через пресс, смешайте с растительным маслом.

Снимите фольгу и обмажьте дольки чесночным маслом.

Запекайте еще 10 минут без фольги.

Салат со свеклой

В свекле помимо пищевых волокон (2,2 г на 100 г) содержится большое количество полезных веществ, которые при варке сохраняются — и в этом ее ключевое отличие от других овощей. Она полезна в любом виде. Однако сейчас речь пойдет не столько о пользе, сколько о вкусе. Я уже давно не варю свеклу, а запекаю — даже для винегрета. Делюсь рецептом.

Запеченная свекла хороша в салатах

Выберите одинаковые по размеру корнеплоды, хорошо помойте (со щеткой) и оберните фольгой. Выпекайте при температуре 200ºC час или полтора (в зависимости от размера свеклы). Готовые корнеплоды не спешите разворачивать, дайте им немного «дойти» в фольге и затем очистите. Запеченная свекла получается гораздо вкуснее вареной, так как все соки остаются внутри. А дальше действуйте по наитию: порежьте свеклу кубиками или дольками, добавьте соус песто, грецкие орехи или кубики соленой «Фетаксы». Можно сделать классический салат с чесноком, заправив блюдо майонезом, или придумать что-то новенькое. Тут главное, что вкус всех этих блюд уже будет другим.

Салат с брокколи и курицей

Если вы думали, что я ограничусь рецептами одних овощей, вы ошиблись. Салат с курицей и брокколи — это сытный и полезный ужин для всей семьи.

Салат с брокколи и курицей

Ингредиенты:

Курная грудка — 1 шт.

Брокколи — 1 небольшой кочан

Листья шпината — 1 упаковка

Зерна граната

Сок лимона

Растительное масло

Перец

Приготовление:

Куриное филе нужно отбить, посолить, поперчить и обжарить на сковороде, предварительно налив на нее растительное масло.

Остывшую куриную грудку нарежьте полосками.

Брокколи разберите на небольшие фрагменты, положите в кастрюлю с подсоленной водой и отварите до полуготовности (капуста должна остаться зеленой и самую малость похрустывать).

Листья шпината промойте в холодной воде и просушите на полотенце.

Смешайте все ингредиенты, полейте соком лимона и украсьте зернами граната. Из предложенного количества ингредиентов можно приготовить салат для трех человек.