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Минсельхоз предложил запретить сделанный не из молока сыр
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Минсельхоз предложил запретить сделанный не из молока сыр 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Для того, чтобы это сделать, необходимо внести поправки в регламент, в котором прописаны требования к безопасности молочной продукции.
Проблема в том, что в рамках технического регламента есть четкое определение того количества растительных жиров, которые должны содержаться в сыре и сырных продуктах. Их должно быть не более 50 процентов. Если содержание выше, то это уже сыроподобный продукт. Между тем, многие производители лукавят и называют такие продукты сыром, вводя в заблуждение покупателей.
Влияет такая ситуация и на сельское хозяйство, причем негативно, так как позволяет снижать потребности производителей в сыром молоке.
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