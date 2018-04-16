Минсельхоз предложил запретить сделанный не из молока сыр

Для того, чтобы это сделать, необходимо внести поправки в регламент, в котором прописаны требования к безопасности молочной продукции.

Проблема в том, что в рамках технического регламента есть четкое определение того количества растительных жиров, которые должны содержаться в сыре и сырных продуктах. Их должно быть не более 50 процентов. Если содержание выше, то это уже сыроподобный продукт. Между тем, многие производители лукавят и называют такие продукты сыром, вводя в заблуждение покупателей.

Влияет такая ситуация и на сельское хозяйство, причем негативно, так как позволяет снижать потребности производителей в сыром молоке.