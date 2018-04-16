10 лучших экосредств по уходу за домом и 10 народных рецептов

Наведение порядка в доме или в квартире занимает всегда больше времени, чем хотелось бы. Очень занятые на работе хозяйки делают генеральную уборку в выходные, опытные и более свободные стараются поддерживать дом в чистоте, ежедневно что-то разбирая, протирая и полируя, особенно уделяя много времени кухне. Но в любом случае эти усилия должны приносить быстрый и максимальный эффект. Так приятно, когда стёкла сверкают в солнечных лучах, посуда блестит и моется словно сама собой, ковры сохраняют яркость красок, а пыль облетает ваш дом стороной.

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Конечно, в каждом доме есть целый «арсенал» моющих и чистящих средств. Обычно они хранятся в ванной комнате или в кладовке, где со временем появляется стойкое химическое «благоухание». Как избежать неприятного воздействия этой химии на организм и не потерять качество уборки? Самый разумный вариант — отдавать предпочтение экосредствам, которые в последнее время появились в продаже в большом ассортименте. Мы выбрали для вас лучшую, на наш взгляд, десятку и ещё приготовили небольшой, но очень приятный сюрприз.

Этот смягчитель воды для стирки обеспечивает белью мягкость и свежесть. Пятна отстирываются идеально, при этом без всяких химикатов. Приятный запах растительных компонентов безвреден даже для аллергиков. Воду, оставшуюся после использования этого смягчителя, можно использовать для поливки сада и комнатных растений.

Помимо своего прямого назначения — мытья посуды, это средство выполняет функцию защиты и смягчения кожи рук, а ещё им можно удалять пятна с одежды.

Ещё одно средство для мытья посуды. Никаких синтетических ароматизаторов, никакой химии на тарелках!

Биоразлагаемое средство для уборки. Хотите — протирайте им поверхности на кухне, хотите — мойте кастрюли и тарелки. Все ингредиенты — растительного происхождения.

Гель для уборки поможет убрать с поверхностей жирные пятна, уничтожает неприятные запахи, при регулярном использовании помогает очистке канализационных сливов. Идеален для аллергиков. Не портит кожу рук даже при работе без перчаток.

Средство для очистки любых поверхностей. Справится с самым сильным загрязнением эмали, плитки, стёкол и прочим. Процедура применения проста чрезвычайно: нанести на поверхность и протереть. Смывать не требуется.

Продукция для аллергиков и людей с чувствительной кожей. Это средство растворяет любые жиры.

С помощью этого средства можно навсегда избавиться от запаха следов жизнедеятельности животных, рекомендуется для ухода за их средой обитания.

Средство для удаления жира и грязи без использования раздражающих химических компонентов.

Средство для уборки в доме. Помогает быстро отмывать всё, что требует регулярного ухода.

Для дотошных хозяек, предпочитающих воспользоваться уже проверенным ассортиментом, мы составили список самых эффективных экосредств, которые можно приобрести в магазинах:

Вentley Organic,

Ecodoo,

Klar,

Almawin,

Sodasan,

Sonett,

AlmaWin,

Attitude,

Bio-D,

MaKo clean,

Organic People,

Probiotic,

Sodasan,

Tribio.

А теперь обещанный сюрприз: десять натуральных средств, всегда имеющихся в каждом доме, но об уникальных свойствах которых мы знаем далеко не всё. Тем не менее народные рецепты могут заменить вам любые специальные магазинные средства, сэкономят ощутимую сумму и помогут справиться с уборкой.

Перекись водорода отлично дезинфицирует и очищает как загрязнённые поверхности, так и сами тряпки и губки, используемые при уборке дома. Замочите их на 15 минут в 3%-ном растворе перекиси, и они будут как новые ещё долгое время. С помощью перекиси можно вывести многие пятна, в том числе от красного вина, пролитого на ковёр в гостиной, а также отбелить бельё.

Хозяйственное мыло — находка для домашней хозяйки. Оно отлично дезинфицирует, отмывает жир и пятна, отстирывает бельё. Мыльным раствором можно очищать любые поверхности.

Пищевая сода способна полностью заменить любое моющее и чистящее средство. Сода до блеска отчищает кастрюли, чайники, плиту, раковину, сантехнику, избавляет одежду от затхлого или табачного запаха.

Перманганат калия, или марганцовка, дезинфицирует всё, что нужно продезинфицировать. А если добавить половину чайной ложки марганцовки к стакану стирального порошка, растворить эту смесь в горячей воде и опустить туда до полного остывания воды выстиранное, но потемневшее бельё, оно станет после полоскания заметно свежее.

Поваренная соль заменяет средство от засоров труб: насыпьте в сливное отверстие горсть соли и полейте крутым кипятком из чайника.

Горчичный порошок — идеальное средство для мытья посуды. Растворяет жир, вымывает грязь, прекрасно работает даже в холодной воде.

Обыкновенная чайная заварка сослужит ещё одну службу: крепкой заваркой, окунув в неё губку, протрите зеркало, затем отполируйте его чистой тряпкой. Разводов как не бывало! Раствор чая с уксусом (2 к 1) возвращает блеск хрусталю — просто замочите любимую вазочку в этом составе.

Лимон нейтрализует все запахи. Столовая ложка лимонного сока на стакан воды очистит микроволновку от любого жира — просто поставьте кружку с лимонной водой внутрь и включите на полную мощность на 10 минут, после чего вам останется только протереть микроволновку чистой тряпочкой. Разрежьте лимон пополам и протрите все краны, особенно те места, где появился налёт ржавчины. Он исчезнет без следа.

Смесь нашатырного спирта и мыла идеально отмывает окна и зеркала. И вообще любые стёкла.

Уксус также отмывает стёкла. Разведя его пополам с водой и добавив немного лавандового масла, можно отмыть кафельную плитку, столешницы, подоконники и полы. Налейте немного уксуса на пятно ржавчины, посыпьте сверху содой и оставьте на некоторое время. Потом просто протрите до блеска.

Все эти экологические средства и народные рецепты помогут вам содержать дом в чистоте, тратить меньше времени на уборку и гордиться своим уютным домом.

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