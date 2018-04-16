Ещё
Россиян захотели лишить плавленного сыра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян захотели лишить плавленного сыра 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Запрет использования в России сухого молока при изготовлении сыров приведет к исчезновению плавленного сыра с рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Союзмолока Марию Жебит.
«Подобные радикальные меры приведут к крайне негативным изменениям, вся категория плавленых сыров изготавливается с использованием сухого молока как незаменимого источника белка и лактозы», — сказала она. По ее словам, Союзмолоко считает инициативу губительной для производителей.
Жебит пояснила, что сухое молоко — это натуральный продукт, он обладает всеми свойствами сырого молока. Его делают из натурального пастеризованного молока, а «выработанная годами законодательная база закрепляет использование» в пищевой промышленности.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в начале апреля выступил за запрет сухого молока в производстве сыра.
Он признался, что у ведомства нет методик оценки доли сухого молока в продукции. Это, по словам Ткачева, дает возможность предприятиям использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко.
В конце марта глава Минсельхоза призвал бороться с фальсифицированной молочной продукцией, серыми схемами и реэкспортом «до последнего патрона».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом135
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
7 реальных историй про первый секс
Волочкова снялась голой на пляже220
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение