Россиян захотели лишить плавленного сыра

Запрет использования в России сухого молока при изготовлении сыров приведет к исчезновению плавленного сыра с рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Союзмолока Марию Жебит.

«Подобные радикальные меры приведут к крайне негативным изменениям, вся категория плавленых сыров изготавливается с использованием сухого молока как незаменимого источника белка и лактозы», — сказала она. По ее словам, Союзмолоко считает инициативу губительной для производителей.

Жебит пояснила, что сухое молоко — это натуральный продукт, он обладает всеми свойствами сырого молока. Его делают из натурального пастеризованного молока, а «выработанная годами законодательная база закрепляет использование» в пищевой промышленности.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в начале апреля выступил за запрет сухого молока в производстве сыра.

Он признался, что у ведомства нет методик оценки доли сухого молока в продукции. Это, по словам Ткачева, дает возможность предприятиям использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко.