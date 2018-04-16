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Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
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Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Инициатива по запрету использования сухого молока при изготовлении сыра может иметь неблагоприятные последствия для производителей и отрасли в целом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.
На прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что министерство выступает за полный запрет использования сухого молока в производстве сыра и растительных жиров в производстве молочной продукции.
"Подобные радикальные меры приведут к крайне негативным изменениям, вся категория плавленых сыров изготавливается с использованием сухого молока как незаменимого источника белка и лактозы", — сказала Жебит.
Она уточнила, что «выработанная годами законодательная база закрепляет использование этого ингредиента». «Сухое молоко является полностью натуральным продуктом, произведенным исключительно путем сушки натурального пастеризованного молока, не несет никаких рисков для потребителя и обладает теми же свойствами, что и сырое молоко», — напомнила пресс-секретарь.
"Более того, развитие сушильных производств и рынка плавленных сыров позволило бы дополнительно стабилизировать ситуацию с образовавшимся профицитом молока, поэтому правление Союзмолоко считает подобную инициативу нецелесообразной и губительной для российских предприятий", — добавила Жебит.
Жебит отметила, что «мы поддерживаем желание Минсельхоза решить проблему фальсификации на рынке молока, однако стоит подчеркнуть, что использование растительных жиров в молочных продуктах законодательно запрещено и сегодня, его использование разрешено только в молокосодержащих продуктах».
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