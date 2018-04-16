Пробуем эксклюзивный ЗОЖ-сет от гастропаба «Nota Bene!», ТЦ «Sila Voli» и «Overtime.life»

«Nota Bene!» располагается на первом этаже бизнес-центра «Саммит». Заведение относительно молодое: недавно гастропаб отпраздновал двухлетие. Посетителей встречают два просторных зала на 60 и 100 человек. Тут необходимо выбрать, какой тип отдыха вам ближе: первое помещение подходит для более спокойного времяпровождения, второе — для «шумного», с компанией.

«Гастро — желудок, паб — веселье. К нам можно прийти и поесть, и повеселиться», — рассказывает арт-директор «Nota Bene!» Максим Татауров.

В заведении представлены все популярные кухни мира: японская, итальянская, русская, средиземноморская. Несколько раз в год обновляется меню. В «Nota Bene!» можно проводить различные мероприятия. Регулярно устраиваются трансляции спортивных матчей, выступают приглашенные артисты и музыкальные группы. По словам Максима Татаурова, «Nota Bene!» — универсальная площадка для любых событий.

Недавно в заведении решили дополнить меню новыми позициями, чтобы порадовать приверженцев правильного питания. Помимо эксклюзивного ЗОЖ-сета, который мы попробуем уже совсем скоро, в меню «Nota Bene!» сразу бросается в глаза салат с тунцом, обжаренным в кунжуте, под имбирным соусом.

Посетители гастропаба особо рекомендуют салат с томленой тыквой и мягкой домашней рикоттой.

Из горячего можно съесть крем-суп из тыквы с угрем. Тому, кто предпочитает белки, обязательно стоит попробовать филе семги на пару с пюре из цветной капусты. Любителям японской кухни тоже повезло: есть роллы с авокадо и огурцом. Утолить жажду можно свежевыжатыми соками или (внимание!) безалкогольным вином.

По словам арт-директора «Nota Bene!» Максима Татаурова, эксперименты с правильным питанием в меню будут продолжаться.

Итак, теперь настало время продегустировать ЗОЖ-сет.

Блюдо №1. Равиоли из свеклы с козьим сыром и сливочной пеной

272 ккал, БЖУ: 12/16/21 На моей первой тарелке оказалось довольно экстравагантное блюдо. Сочетание запеченной свеклы (чьи полезные свойства известны любому дилетанту в ЗОЖ) и аппетитного козьего сыра — вполне классический союз. Не стоит сбрасывать со счетов и остальные, казалось бы, незначительные составляющие гастрономического ансамбля шеф-повара Алексея Дубовкина.

Но малосущественных деталей, как известно, не бывает, так и тут они придают блюду необычный привкус. Что-то особо выделить не получится: все органично. Это и молочная сладковатая пенка как в капучино, и пряные листья базилика (кальций, железо, витамины A, K и PP), и листья мягкого корна, придающего всему блюду ореховое послевкусие (витамины А, Е, В-группа, аскорбиновая кислота), и, безусловно, приятно хрустящие гренки.

РЕЗЮМЕ: Равиоли из свёклы с козьим сыром дадут необходимые питательные вещества организму и насытят ваш желудок, не оставив в нем тяжести.

Блюдо №2. Дуэт рыбы с соусом «Саламанджеро»

335 ккал, БЖУ: 34/15/21 Не успел я насладиться равиоли, как на моем столе оказался второй элемент ЗОЖ-сета. На этот раз кухня «Nota Bene!» решила удивить сразу двойным филе — лосося и судака. Запеченная рыба, как будто еще полчаса назад плавающая в море, богата огромным содержанием белка и необходимыми Омега-3 и Омега-6, способствует укреплению костей.

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Интересно, что, помимо рыбного дуэта, повар решил то же самое сделать и с соусами. В роли кислого выступает соус на основе томата, болгарского перца и других полезных овощей, в роли сладкого — соус из пюре манго и ананаса. Удивляет, что при всем этом блюдо низкокалорийное. Подойдет как для обеда, так и для ужина. Вкусно, эффектно, эстетично.

РЕЗЮМЕ: Двойной дуэт из рыб и соусов помогает разнообразить вкусовые ощущения.

Блюдо №3. Брауни без глютена с голубым сыром и грушей

303 ккал, БЖУ: 8,2/39/55 Когда классические сладости находятся под запретом, а побаловать себя в меру все-таки хочется, на помощь придет заключительный аккорд ЗОЖ-сета от «Nota Bene!». Насыщенный шоколадный вкус и одухотворенное послевкусие мягкого голубого сыра (источник кальция) и свежей груши (витамины А, С, Е, К) не оставят истинных гурманов равнодушными.

Какао-бобы, использованные для основы десерта, потрясают не только гастрономическими свойствами, но и низкой калорийностью. «Сегодня очень популярно делать необычные сочетания в десертах. Это вкусно и красиво», — поясняет свой выбор шеф-повар Алексей Дубовкин.

РЕЗЮМЕ: Брауни без глютена — идеальный десерт без вреда для здоровья для всех любителей сладкого.

Уникальный ЗОЖ-сет стоит 1290 рублей. Если цена вам показалась неоправданной, то вы заблуждаетесь. Во-первых, в блюдах используются экзотические высококачественные ингредиенты. Во-вторых, никто не отменял известный факт: все, что с пометкой ЗОЖ, всегда дороже. Здоровье, как и красота (что, кстати, напрямую взаимосвязано), требует жертв.

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Журналист overtime.life одним из первых дегустирует специально разработанный комплекс ЗОЖ-блюд и рассказывает, почему это стоит попробовать всем, кто выступает за правильное питание.

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