Никита Панфилов уверен, что диеты нужны только женщинам

Никита Панфилов, безусловно, является любимцем женщин. Но для этого красавчик специально ничего не делает. Свою отличную физическую форму он сохраняет благодаря активным съемкам. А в свободное от работы время Панфилов готовит исключительно недиетические блюда.

Никита очень любит кататься на сноуборде и велосипеде. Эти занятия, как и съемки, позволяют ему держать себя в тонусе. Правда, до спортзала артист все никак не может дойти.

— Спортом заниматься сложновато, но я стараюсь, — говорит 38-летний актер. — Если есть возможность пробежаться, немножко позаниматься, то я ее не упускаю. А вот в зал ходить планомерно у меня нет времени. Мне тут недавно человек один говорит: «Давай я подарю тебе абонемент в фитнес-клуб». Но я понимаю, что это пока невозможно. Да и проводить время в спортзале мне особо никогда не нравилось, куда уж лучше заниматься в домашних условиях. Тренажер дома у меня есть.

— А гардероб любите обновлять?

— Не помню, когда в последний раз ходил в магазин и что-то себе покупал. Шопинг для меня — это ад. Бывает, мне очень нравятся вещи, которые подбирают мне на съемки костюмеры. После проектов часто эти вещи выкупаю. Почему бы и нет? Все по фигуре.

— Диету когда-нибудь соблюдали?

— Для мужчины диета не нужна и не важна. Если он располнел — надо идти заниматься спортом. Если похудел — достаточно просто поесть. Диеты созданы для женщин! У них немножко другое строение. Единственное, в чем себя ограничиваю, так это в употреблении хлеба, стараюсь его поменьше есть.

— Стряпать любите?

— Не могу сказать, что увлекаюсь кулинарией, но я стараюсь готовить. Вот запеченная курица, фаршированная грибами, говорят, у меня хорошо получается. Хоть многие считают, что это блюдо вредное, я так не думаю.

Никита Панфилов рассказал нашим корреспондентам, что любит запекать курицу не только дома в духовке, но и на свежем воздухе на гриле с вертелом. Для этого блюда у любимца публики есть своя тонкость приготовления.

— Я запекаю курицу ровно до того момента, пока она не упадет с вертела, — говорит актер. — Вот если она упала — значит, готова! Этот процесс может занять три часа, даже три с половиной. А еще за 15–20 минут до полного приготовления я советую убрать с курицы всю шкурку, тогда она получится ровного загорелого цвета, прямо как из солярия!