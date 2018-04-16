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Спаржа: малокалорийна и универсальна
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Спаржа: малокалорийна и универсальна 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Белые или зеленые, эти упругие и вкусные стебли украшают весенний стол. Если их правильно приготовить.
Вот она, образцовая сезонная еда! У европейцев время спаржи начинается в середине апреля и длится всего два месяца. А еще у этого продукта особо ценится свежесть. Его стебли должны быть плотными и упругими. Мягкие и привядшие не берите, никакого удовольствия не будет, только деньги на ветер. Пожалуйста, не обращайте внимания на байки о том, что белой спаржа бывает только под землей, а на поверхности грядки она зеленеет. Это два разных сорта, разной толщины и консистенции, а потому и время их готовки будет различным. В любом случае оно измеряется минутами.
Маловероятно, что в вашем кухонном арсенале есть специальная высокая кастрюлька с решетчатой вставкой для варки спаржи. Ее обычно показывают в модных кулинарных журналах, уверяя, что без такой в жизни никак не обойтись. На самом деле приготовить этот овощ можно и в обычной, но глубокой кастрюле, если перевязать толстый пучок стеблей поперек, чтобы он в этой посудине стоял. Более того, производители отличной спаржи в Бранденбурге, в окрестностях Берлина, с успехом отваривают свою продукцию в слегка подсоленной воде на самом малом огне вообще горизонтально, в больших баках. И не факт, кстати, что более деликатная белая поспеет быстрее зеленой, которая побрутальнее. Многое зависит от толщины стеблей, тут уж придется приноровиться, определяя оптимальное время варки опытным путем. Правильно отваренная спаржа податлива, но слегка похрустывает на зубах, это ее состояние и нужно поймать. Зеленые стебли удобнее запекать на гриле как раз ввиду их большей плотности, за белыми на углях глаз да глаз.
Грамотно приготовленная спаржа восхитительна и универсальна. Классический рецепт прост, как и все гениальное: выкладываете ее на тарелку вместе с отварной молодой картошкой и поливаете растопленным сливочным маслом. Нарезанная кусочками с мизинец длиной, спаржа украсит любой салат. И в домашней пицце она уместна, и с омлетом на завтрак, и в качестве гарнира к рыбным или мясным блюдам, и как основа для ароматного, но легкого супа-пюре. Да, самое, пожалуй, главное: от этого замечательного овоща вы никогда не поправитесь, там в каждом килограмме ничтожное количество калорий.
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