Как правильно подобрать соус, а потом его собственноручно приготовить

Не бывает соусов просто так, самих по себе. Они всегда к чему-нибудь.

Считается, что соусный жанр лучше всего развит во французской кухне. Но каждая хозяйка в этой кулинарной нише может выступить ярко и оригинально. Ведь практически любое блюдо можно украсить соусом. А практически любой соус можно творчески преобразить.

Заправляя долгожданный салат из свежих весенних овощей, мы привычно тянемся за оливковым маслом и винным уксусом. Любители восточных акцентов норовят еще и соевого соуса капнуть в салатницу. Попробуйте добавить туда же еще и совсем немного меда, и вы сами удивитесь замечательному результату.

Из маленьких кулинарных хитростей. При готовке многих горячих соусов к мясу предпочтительнее лукшалот, привычный нам репчатый его не заменит. Почти все свежие травы, кроме, пожалуй, розмарина, шалфея и тимьяна, лучше добавить в самом конце, чтобы они сохранили свои натуральные ароматы. А вот лавровому листу дайте время проявить себя, из готового соуса его достаньте, чтобы не мешал. Еще можно плеснуть в кастрюльку немного сухого вина. Алкоголь улетучится, а тонкий приятный вкус останется.

Некоторые известные соусы оптимальны к определенным блюдам, они составляют классические пары.

Скажем, с австрийским яблочным штруделем неизменно подают ванильный. Но никто ведь не запрещает к вашему штруделю выставить несколько разных фруктовых соусов, пусть гости сами разберутся, кому какое сочетание больше нравится.

Кроме соусов, выступающих в роли своеобразной подливы, существует множество других, в которые принято что-нибудь обмакивать.

В кулинарной практике их обычно называют дип (от английского слова dip — «макать»). Такие соусы можно встретить и на закусочном столе, и на десертном; их подают в отдельных удобных плошках. И обмакивать в них можно что угодно, от кусочков сыра и ломтиков овощей вроде сладкого перца или сельдерея до свежей клубники. По этому принципу можно устроить веселую и долгую вечеринку, время от времени поднося все новые компоненты к красивому оригинальному столу. И посуды для мытья потом почти не будет, что тоже важно, согласитесь.

Удачный соус украшает застолье. Его запоминают гости, им гордится хозяйка. И это не только вкусно, но и интересно. Действуйте!