Какие напитки на Руси пили вместо чая

Первое упоминание чая в России датируется 1618 годом. Тогда царь Михаил Романов получил в подарок от китайских послов несколько ящиков с темными ароматными листьями. Традиция заваривать чай в самоваре и распивать его всей семьей за большим столом стала формироваться только под конец правления Петра I. Но еще очень долго чай не был так популярен, как другие напитки, известные на Руси.

Центральные области

Московские, Владимирские, Рязанские и Ростовские земли считаются родиной напитков, основанных на мёде. Первые упоминания о медовухе и сбитне относятся аж к XIII веку. Их пили на пирах, свадьбах и похоронах; утром, перед началом трудного дня и вечером, отдыхая после работы.

Технологии производства и варианты названий с веками менялись, но суть оставалась прежней. Медовуха — слабоалкогольный напиток, который изготавливали из мёда, используя хмель. Задолго до появления «хлебного вина», то есть, фактически самогона, это было самый популярный напиток у всех русских мужчин.

Сбитень — горячий сытный напиток, который обожали даже дети. В нём, помимо мёда присутствовала патока и тёртый корень хрена. Эти ингредиенты, как, впрочем и хмель, в медовухе создавали особый согревающий эффект. Поэтому, в основном их потребляли в холодное время года, когда простуды и обморожения были не редкостью.

Новгородчина и северо-восточная Русь

Задолго до появления китайского чая в Новгороде, много веков являвшемся главным купеческим городом всей Руси, тоже заваривали темные ароматные листья и пили их настой по утрам и вечерам. Только трава эта называлась кипрей, или в современном варианте — иван-чай, и она до сих пор произрастает на территории России.

Популярность этого напитка вскоре вышла за пределы северо-восточных областей: иван-чай стали заваривать и в Москве, и в Киеве, его пили мещане в тавернах и купцы в своих особняках. Но еще очень долго в Российской империи напиток из кипрея называли только «копорским чаем», потому что изначально производили его в селе Копорье, что под Санкт-Петербургом, а позже стали делать и в других северо-восточных городах, в Тверской и даже Ржевской губернии.

Киев и юго-восточные волости

О квасе можно сказать — «сколько веков стоит Киев, столько славяне знают квас». Первые упоминания о нём имеют отношение к самым ранним киевским летописям, и согласно этим данным, квас был напитком пиров. Очевидно, вплоть до XII века это был густой и единственный на Руси крепкий алкоголь, и славянское слово «квасить» тогда означало ровно тоже самое, что у нас и сейчас, правда, в жаргонном варианте.

А уже с XIII века здесь стали изготавливать квас и как слабоалкогольный напиток, и потребляли его уже не только на праздники, но и в будни, особенно в теплое время года. Имеющаяся в этом напитке кислинка прекрасно утоляла жажду. И хотя технология приготовления кваса тоже постепенно менялась, он как был, так и остается кисловатым напитком на основе брожения из муки и ржаного или ячменного солода.

Постепенно квас завоевал популярность во всех регионах России, но основное его время — лето, когда очень хочется пить. Поэтому в большинстве своем его и до сих пор потребляют именно в юго-восточных славянских землях, где помимо лета, весна и осень часто бывают теплыми.

Минск и западная Русь

Западные славяне стали первыми готовить кисели, но в древности это были не сладкие десерты, а самостоятельное густое блюдо, которое пили, вернее, ели по утрам.

На ночь в холодной воде замачивали молотые зерна овса, пшеницы или гороха, все это «кисло» и превращалось в желеобразное месиво. Затем в него добавляли молоко или масло и завтракали. Такое блюдо было очень полезно для желудка. Постепенно о нём узнали и в других областях Руси, в некоторых областях, например, в Костромской губернии, запаренная кипятком овсяная мука, превратившаяся в «кисель», на многие века стала традиционным поминальным блюдом.

Когда в XIX веке в России широкое распространение получил картофель и появился крахмал, именно белорусы первыми начали варить фруктово-ягодные напитки, которые и назвали киселями. С того времени кисели из малины, ежевики, вишни, клюквы завоевали большую популярность и не только в нашем отечестве. Многие иностранцы пробуя сладкий кисель отмечают, что это самый интересный русский национальный напиток.

Крым и Кубань

Южнорусский край исстари богат ягодами и фруктами, поэтому там традиционно пили взвары или узвары. Казачки и другие донские и кубанские крестьянки с лета заготавливали ягоды и фрукты, сушили их на солнце, а затем зимой периодически готовили узвары — своеобразные компоты из сухофруктов. Сладкие на вкус и богатые витаминами, узвары пользовались особенным успехом у детворы.

Крымские женщины для своих детей тоже варили вкусные напитки из ягод, но называли их по-другому. Пока существовала Византия, то есть вплоть до XV века, полуостров находился в тесной связи с этой империей и крымчане многое переняли у византийцев. В частности, они с удовольствием пили мурсу — воду с добавлением меда, которую любили даже византийские императоры. Но крымчане стали в неё класть лесные и садовые ягоды, варить на медленном огне, а затем пить охлажденным. Напиток получил название морс, и спустя несколько веков стал известен и за пределами полуострова.

Казань и Предуралье

Территория Казанского ханства стала Россией только во второй половине XVI века и тогда русичи впервые узнали, что вместо взваров и медовухи по утрам можно пить айран. Это напиток на основе катыка и ключевой воды. Катык татары готовили из кипяченого молока при помощи сквашивания, которое осуществляли обычно в тепле в течение 6-10 часов, при этом избегая тряски и перемешивания. Поэтому айран получался одновременно легким и густым. Он очень вкусен и полезен практически при любых заболеваниях желудка. Не сразу, но со временем русские люди оценили его замечательные свойства и даже стали им вместо кваса заливать окрошку.

Когда на Руси появился китайский чай и его стали заваривать в каждом доме, то никакие другие напитки не исчезли из обихода, за исключением чая из кипрея. И по сей день вряд ли какой праздник в России обходится без морсов, узваров, киселей и сбитней, не смотря на обилие всевозможных зарубежных питьевых новинок.